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      Внезапные налеты: Кличко без предупреждения будет проверять киевские больницы

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      Віталій Кличко відвідав Олександрівську лікарню / facebook.com/Vitaliy.Klychko

      Мэр Киева Виталий Кличко пообещал осуществлять внезапные проверки условий лечения больных в киевских госпиталях. Вчера он без предупреждения посетил Александровскую больницу.

      Про це він розповів під час щоденного брифінгу щодо поширення коронавірусу у Києві.

      Актуально У Києві спецгрупа слідкуватиме за тими, хто контактував із хворими на коронавірус

      За його словами, він ходив вчора до Олександрівської лікарні, де перебувають пацієнти з коронавірусом.

      Розумію, що не все ідеально. Але ми робимо все, що в наших силах,
      – запевнив Кличко.

      Зверніть увагу! Станом на 27 березня у Києві підтвердили 55 випадків зараження коронавірусом. Наразі це найвищий показник по країні.

      Відзначимо, що Кличко також прокоментував чутки щодо Олександрівської лікарні, яка, нібито, обслуговує тільки VIP-клієнтів.

      За словами мера Києва, ця лікарня є базовою. І сьогодні переважно усіх хворих чи з підозрою на коронавірус відправляють саме туди.

      карантин
      Що не працює під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Больница КГГА Новости Здоровье Виталий Кличко Новости Киева Новости Украины
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