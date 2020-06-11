По Львовщине вечером 11 июня пронесся внезапный и сильный ливень. Погода внесла свои коррективы в работу телевизионщиков и сорвала прямое включение журналистки из пункта пропуска "Шегини".

Журналистка должна была рассказать об ажиотаже на границе, когда начал идти дождь. Видео неудачного включения опубликовали на сайте ТСН.

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Корреспондентка ТСН Мария Кужик находилась на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Она должна была рассказать о том, как в очередях застряли сотни украинцев, которые не могут пересечь границу.

Однако, когда журналистке пришлось включаться в прямой эфир новостного выпуска, дождь в этот момент повалил сплошной завесой. Мария Кужик под внезапным потоком воды даже не смогла объяснить ситуацию. Включение пришлось прервать.

Ливень сорвал прямое включение журналистки – смотрите видео

Ливень на Львовщине 11 июня