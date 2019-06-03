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      Внезапный ливень затопил Буковину: люди передвигаются по пояс в воде – фото и видео

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      Внезапный ливень затопил Буковину: люди передвигаются по пояс в воде
      Внезапный ливень затопил Буковину: люди передвигаются по пояс в воде / http://buknews.com.ua

      Внезапный ливень накрыл городок Новоднестровск в Черновицкой области. И за считанные минуты в городе затопило все дороги, а люди пытаются передвигаться по улицам по пояс в воде.

      На фото из соцсетей видно, как вода достигает окон легковых машин.

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      По состоянию на сейчас ливень закончился, вода постепенно отступает.

      По словам местных жителей, это произошло 3 июня около 14 часов дня. Видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Павел Марценюк. На нем видно, что легковушка, которая была припакована на обочине, почти полностью в воде.

      Непогода в Новоднестровске: фото

      Отметим, что синоптики прогнозируют окончание осадков на Буковине во второй половине июня. По их словам, в этом году ожидается дождливое лето с небольшими прояснениями на несколько дней.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Новости Черновцов Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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