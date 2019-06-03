Внезапный ливень затопил Буковину: люди передвигаются по пояс в воде – фото и видео

Внезапный ливень накрыл городок Новоднестровск в Черновицкой области. И за считанные минуты в городе затопило все дороги, а люди пытаются передвигаться по улицам по пояс в воде.

На фото из соцсетей видно, как вода достигает окон легковых машин.

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По состоянию на сейчас ливень закончился, вода постепенно отступает.

По словам местных жителей, это произошло 3 июня около 14 часов дня. Видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Павел Марценюк. На нем видно, что легковушка, которая была припакована на обочине, почти полностью в воде.

Непогода в Новоднестровске: фото

Отметим, что синоптики прогнозируют окончание осадков на Буковине во второй половине июня. По их словам, в этом году ожидается дождливое лето с небольшими прояснениями на несколько дней.