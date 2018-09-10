Вниманию фотолюбителей: Samsung разработал уникальную камеру для смартфонов

Южнокорейский технологический гигант Samsung зарегистрировал патент на вращающиеся камеры для смартфонов. Суть инновации заключается в том, что устройство будет вращаться в разные стороны и может заменить две камеры гаджета.

Как пишет ресурс Techno Android, соответствующий патент содержится в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности под номером US10070062.

Читайте также: Как сделать качественное видео с помощью смартфона: советы

Согласно обнародованным данным, оптическая стабилизация изображения и фокусировка значительно улучшатся, поэтому камера будет вращаться вокруг смартфона по принципу вращающихся дверей.

В то же время она сможет самостоятельно менять угол наклона, перемещаться перпендикулярно к другим частям смартфона, а также распознавать объекты или движущиеся лица и рассчитать расстояние до них.

По мнению специалистов, технология также позволит значительно сэкономить место на экране и убрать из гаджетов "монобровь", которая была скопирована в iPhone X. Также эксперты предполагают, что такие камеры в дальнейшем будут применяться не только в смартфонах, но и в планшетах и ​​даже в гарнитуре виртуальной реальности.

Напомним, в начале августа компания Samsung запатентовала особый олеофобный материал, который может восстанавливаться после царапин и потертостей.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно