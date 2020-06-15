Из-за отмены пробного ВНО в Украине педагоги забили тревогу – говорят, что вроде вообще хотят отменить тестирование. Почему возникла такая инициатива и какую угрозу она несет, читайте в статье на сайте 24 канала.

О том, что правительство из-за COVID-19 решило отменить проведение пробного ВНО не знали даже в Центре оценивания качества образования, который и организовывает этот процесс. О решении там узнали из соцсетей. Кабмин вечером 12 июня принял соответствующее постановление и только на следующий день об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, говорилось на сайте 24 канала.

Читать об этом подробно Кабмин отменил проведение пробного ВНО из-за COVID-19

Для учителей, родителей и учеников это также стало неожиданностью, ведь они готовились к тесту по украинскому языку и литературе, который должен состояться в понедельник 15 июня.

По информации от учителей, они даже проходили проверку на COVID-19 и в школах готовились к ВНО по всеми мерами предосторожности, но в правительстве все-таки решили, что этого мало.

В конце концов Кабмин оставил возможность пройти ВНО онлайн, поэтому все кинулись проходить тест в интернете и система не выдержав нагрузки "легла". Некоторые сайты региональных центров для абитуриентов были не доступны.

Из-за проблем власти продлили срок пробного ВНО до 19 июня. Также правительство пообещало, что вернет родителям деньги, ведь такое тренировочное тестирование является добровольным и платным (138-150 грн).

Кто говорит об отмене ВНО?

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что имеет инсайдерскую информацию о том, что власть планирует вообще отменить ВНО и вернуться к старой коррупционной системы.

Я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока что не подтверждена официально,

– написал Горбачев на своей странице в Facebook.

Эту информацию прокомментировала заместитель главы депутатской фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Она назвала это тревожным сигналом и подчеркнула, что отмена основной сессии ВНО является недопустимой, "иначе есть риск вернуться к коррупции и взяточничеству в университетах", написала народный депутат в Facebook.

Правда в течение часа Кравчук отредактировала свой пост и удалила слова о беспокойстве, дописав, что позицию по основному ВНО будут обсуждать на следующей неделе.

Скриншот первой версии статьи Евгении Кравчук

Скриншот последней версии статьи Евгении Кравчук

Следовательно, получается позиция фракции Слуги народа может быть иной, чем у Евгении Кравчук.

Читатели ее страницы заметили разницу и выразили обеспокоенность. В частности это прокомментировала Ольга Айвазовская, председатель правления "Гражданской сети ОПОРА". Она отметила, что ВНО нужно защищать, потому что под соусом карантинных мероприятий можно открыть шлюз для промышленных масштабов коррупции, которая была нормой жизни в 2008 году.

Почему нельзя отменять ВНО

Введение такого тестирования десять лет назад позволило убрать коррупцию из ВУЗОВ, и отрезало возможность ректорам самых разных мастей, брать кого они хотят на бюджет, когда хотят и сколько хотят.

В конечном итоге эта система позволяет оценивать именно знания, а не финансовую состоятельность родителей.

Заинтересованными в отмене ВНО могут быть представители университетов – ректоры и те, кто входят в приемной комиссии, а также определенные участники политического процесса, например чиновники в министерстве образования. Они хотят вернуть коррупционную схему, когда из абитуриентов требовали взятки для поступления в вуз,

– в комментарии для сайта 24 канала рассказал руководитель отдела маркетинга в компании ZNO.UA Иван Мищук.

Кроме отката реформы и возвращение коррупции в образовательной отрасли, отмена ВНО в этом году может поставить под угрозу поступление в ВУЗ, ведь времени на реорганизацию нет. Если власть пойдет на этот шаг, можно считать это надломом образовательного процесса в стране и пострадают от этого в первую очередь абитуриенты.

Но пока что об отмене основного ВНО в 2020 году речь не идет. Старт тестирования запланирован на 25 июня. А заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что ВНО состоится при любых обстоятельствах.

А те, кто не планирует поступать в этом году, будут освобождены от ВНО.

ВНО отменят для выпускников, которые не будут поступать в 2020 году

Уже в скором времени примут законопроект о COVID-19. В нем будет отдельный пункт о выпускниках, которых освободят от сдачи государственной итоговой аттестации, сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, пишет "ТСН".

Не проходить ВНО позволят только тем, кто не намерен поступать в вузы в 2020 году. По словам Мандзий, такие выпускники получат свои аттестаты уже в июне.

Чиновники надеются, что такой шаг поможет уменьшить нагрузку на центры тестирования примерно на 30%.