Во Львовской области перед началом первого тестирования Внешнего независимого оценивания учителям провели ИФА-тестирование. Анализ провели всем 1 645 учителям, которые вовлечены в процесс.

32 человека, прошедших тестирование, пришлось заменить из-за болезни. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним В Украине состоится первое в году ВНО: что нужно знать участникам

В то же время мэр Львова не отметил, где именно обнаружены эти инфицированные и имели ли они сыптомы болезни. Садовый подчеркнул: тестирование сделали для того, чтобы абитуриенты не волновались вероятностью заразиться COVID-19 от инструкторов и организаторов на ВНО. В это время им стоит сосредоточиться на учебе.

Наш долг сделать все необходимое, чтобы дети думали об учебе, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу,

– написал Садовый.

Отметим, что тест по математике 25 июня в этом году открывает основную сессию ВНО. Тестирование не отменили несмотря на карантин и нашумевшую информационную кампанию в СМИ по этому поводу.



Даты проведения ВНО в 2020 году / Инфографика МОН Даты проведения ВНО в 2020 году / Инфографика МОН Сессия внешнего независимого тестирования будет проходить по особым правилам, которые выставил Минздрав. Как будут проводить ВНО-2020: Каждый участник должен прийти в своей защитной маске и сидеть в ней на протяжении всего теста.

Абитуриентов рассадят с соблюдением социальной дистанции.

Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками.

Довоз участников ВНО к месту проведения тестирования является обязательным.

Быстрых тестов на входе не будут делать.



Правила проведения ВНО 2020 во время карантина / Инфографика 24 канала