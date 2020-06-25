ВНО 2020: на Львовщине всех учителей протестировали на коронавирус, у 32 обнаружили болезнь
Во Львовской области перед началом первого тестирования Внешнего независимого оценивания учителям провели ИФА-тестирование. Анализ провели всем 1 645 учителям, которые вовлечены в процесс.
32 человека, прошедших тестирование, пришлось заменить из-за болезни. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
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В то же время мэр Львова не отметил, где именно обнаружены эти инфицированные и имели ли они сыптомы болезни. Садовый подчеркнул: тестирование сделали для того, чтобы абитуриенты не волновались вероятностью заразиться COVID-19 от инструкторов и организаторов на ВНО. В это время им стоит сосредоточиться на учебе.
Наш долг сделать все необходимое, чтобы дети думали об учебе, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу,
– написал Садовый.
Даты проведения ВНО в 2020 году / Инфографика МОН
Сессия внешнего независимого тестирования будет проходить по особым правилам, которые выставил Минздрав.
Как будут проводить ВНО-2020:
- Каждый участник должен прийти в своей защитной маске и сидеть в ней на протяжении всего теста.
- Абитуриентов рассадят с соблюдением социальной дистанции.
- Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками.
- Довоз участников ВНО к месту проведения тестирования является обязательным.
- Быстрых тестов на входе не будут делать.
Правила проведения ВНО 2020 во время карантина / Инфографика 24 канала