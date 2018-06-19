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Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс второй раз стала мамой

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Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс второй раз стала мамой
Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс второй раз стала мамой / metro.co.uk

Британская пара Зара Филлипс и ее муж Майк Тиндалл во второй раз стали родителями. Внучка Ее Величества родила дочь 18 июня в одной из больниц Англии.

Если о рождении правнуков королевы (к примеру, детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон) сообщают почти сразу после родов, то о рождении девочки 37-летней Зары Филлипс стало известно только сегодня.

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Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, женщина родила дочь в госпитале Страуд в Глостершире, юго-западная Англия. Вес девочки составляет чуть больше четырех килограммов. Ее имя будет сообщено позже. Она стала вторым ребенком Зары и Майка, четвертой внучкой принцессы Анны и седьмой правнучкой королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Зара Филлипс и ее супруг Майк Тиндалл на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Стоит отметить, что Зара и Майк впервые стали родителями в январе 2014 года, – тогда у них родилась дочь Мия Грейс. В 2016 году супруги вдруг объявили об ожидании ребенка, но, к сожалению, представитель королевской семьи впоследствии объявил трагические новости – пара потеряла ребенка. В январе этого года Букингемский дворец поделился счастливой вестью, что Зара Филлипс и Майк Тиндалл снова ожидают рождения второго ребенка.

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Майк Тиндалл с дочерью Мией Грейс

Счастливые супруги Зара и Майк познакомились еще 15 лет назад, когда принц Гарри представил их друг другу на Кубке мира по регби в Австралии, где раньше Майк был капитаном сборной Англии. Через восемь лет отношений в 2011 году Зара и Майк сыграли свадьбу.

Зара Анна Элизабет Филлипс является старейшей внучкой британской королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, и вторым ребенком принцессы Анны и капитана Марка Филлипса после брата Питера.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Дети Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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