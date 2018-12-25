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      "Внутренние органы грызунов и образцы крови": РФ заявила о разоблачении лаборатории США в Крыму

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      В РФ заявляют, что США хотели создать лабораторию в Крыму
      В РФ заявляют, что США хотели создать лабораторию в Крыму / Иллюстративное фото

      В Роспотребнадзоре утверждают, что в Украине есть биологические лаборатории США. Такую же якобы намеревались создать в Симферополе, однако, говорят там, эти намерения удалось разоблачить после оккупации полуострова.

      Об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. пишет ТАСС.

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      Она утверждает, что сейчас Украине действуют 11 лабораторий США, модернизированных на средства Пентагона. По ее убеждению, планировалось строительство такой лаборатории и в оккупированном Россией Симферополе.

      В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией (оккупации полуострова – 24 канал) и формирования (санитарно-эпидемиологической – 24 Канал) службы на полуострове на территории бывшей советской противочумной станции мы нашли подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови людей,
      – убеждает Попова.

      Попова заявляет, что эта "противочумная станция" стала пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу.

      По словам главного санитарного врача, на этой станции хранились документы, подтверждающие, что в Симферополе планировалось открыть аналогичную центру Лугара лабораторию. В России убеждены, что "это создало бы дополнительные, очень высокие биологические риски во всем регионе".

      К слову, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пыталась посеять среди россиян панику из-за еще одну вымышленной причины. Она заявила, что якобы нельзя исключать перехода Украины к полномасштабным военным действиям в ближайшие дни.

      О каком центр Лугара говорят в России?
      Исследовательский центр Лугара открыли недалеко от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году. В России утверждают – по американской правительственной программе. 11 сентября на пресс-конференции в Москве экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, якобы располагает документами, подтверждающими проведение в центре опасных экспериментов. Он призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В России убеждены, что военные и частные подрядчики США могли ставить там секретные эксперименты над людьми.

      Теги: Новости политики Новости России Российская пропаганда Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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