В Роспотребнадзоре утверждают, что в Украине есть биологические лаборатории США. Такую же якобы намеревались создать в Симферополе, однако, говорят там, эти намерения удалось разоблачить после оккупации полуострова.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. пишет ТАСС.

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Она утверждает, что сейчас Украине действуют 11 лабораторий США, модернизированных на средства Пентагона. По ее убеждению, планировалось строительство такой лаборатории и в оккупированном Россией Симферополе.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией (оккупации полуострова – 24 канал) и формирования (санитарно-эпидемиологической – 24 Канал) службы на полуострове на территории бывшей советской противочумной станции мы нашли подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови людей,

– убеждает Попова.

Попова заявляет, что эта "противочумная станция" стала пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу.

По словам главного санитарного врача, на этой станции хранились документы, подтверждающие, что в Симферополе планировалось открыть аналогичную центру Лугара лабораторию. В России убеждены, что "это создало бы дополнительные, очень высокие биологические риски во всем регионе".

К слову, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пыталась посеять среди россиян панику из-за еще одну вымышленной причины. Она заявила, что якобы нельзя исключать перехода Украины к полномасштабным военным действиям в ближайшие дни.

О каком центр Лугара говорят в России?

Исследовательский центр Лугара открыли недалеко от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году. В России утверждают – по американской правительственной программе. 11 сентября на пресс-конференции в Москве экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, якобы располагает документами, подтверждающими проведение в центре опасных экспериментов. Он призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В России убеждены, что военные и частные подрядчики США могли ставить там секретные эксперименты над людьми.