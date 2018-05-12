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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Внутри тревога зашкаливала, – Монатик поделился воспоминаниями о выступлении на Евровидении 2017

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Монатик
Монатик / Фото из соцсетей

После победы Джамалы на Евровидении 2016 в Киеве провели международный песенный конкурс. Кроме конкурсантов, на главную сцену вышли украинские певцы, в частности, Монатик, который в день Евровидения 2018 вспомнил свои переживания перед выступлением.

Об этом артист написал на странице в Instagram.

Как известно, во время Евровидения 2017 Монатик исполнил свой хит "Кружит". Для европейских зрителей артист спел англоязычную версию песни и зажег сцену динамичными танцами.

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В день финала Евровидения 2018 певец вспомнил свои переживания на конкурсе. При этом Монатик не был конкурсантом, а приглашенным звездным гостем. Поэтому он даже представить не мог, какие чувства должны испытывать те, кто представляет свою страну на популярном шоу.

Я так четко сегодня вспомнил ту ответственность и переживания, напряжение, совершенно разнообразные эмоции и мотивацию, которые мне и моей команде пришлось испытать во время подготовки, а потом на сцене, открывая Евровидение 2017 в Украине. Хотя, я выступал в Киеве как приглашенный артист, уровень внутренней тревоги зашкаливал,
– вспомнил Монатик.

Кроме этого, артист пожелал певцу MELOVIN'у успеха на конкурсе.

"Я только немножко могу представить, что чувствует MELOVIN. Держись! Мы с тобой! Сегодня вечером всей душой и сердцем болеем за Украину!" – добавил Монатик.

 

Я так отчетливо, сегодня, вспомнил ту ответственность и переживания , накал абсолютно разнообразных эмоций и мотивацию , которые мне и моей Команде ,пришлось испытать, во время подготовки, а потом на сцене , открывая @eurovision 2017 в Украине . Хотя, я выступал дома, в Киеве, и был приглашённым артистом, уровень внутренней тревоги зашкаливал. Я только от части могу представить, что сегодня испытывает @melovin_official ! Держись ! Мы с тобой !!! Сегодня вечером всей душой и сердцем болеем за Украину!!! #MONATIKspinning #MONATIKзвучит #Монатик

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 

Напомним, что 12 мая в Лиссабоне состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2018. Украинские звезды единогласно поддерживают MELOVIN'а. В частности, судья Нацотбора Андрей Данилко записал забавное видеообращение, а Руслана уже готовится отправлять за украинца голоса.

Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2018 Евровидение Евровидение-2017 Монатик
Источник: 24 Канал
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