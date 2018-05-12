Внутри тревога зашкаливала, – Монатик поделился воспоминаниями о выступлении на Евровидении 2017

После победы Джамалы на Евровидении 2016 в Киеве провели международный песенный конкурс. Кроме конкурсантов, на главную сцену вышли украинские певцы, в частности, Монатик, который в день Евровидения 2018 вспомнил свои переживания перед выступлением.

Об этом артист написал на странице в Instagram.

Как известно, во время Евровидения 2017 Монатик исполнил свой хит "Кружит". Для европейских зрителей артист спел англоязычную версию песни и зажег сцену динамичными танцами.

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В день финала Евровидения 2018 певец вспомнил свои переживания на конкурсе. При этом Монатик не был конкурсантом, а приглашенным звездным гостем. Поэтому он даже представить не мог, какие чувства должны испытывать те, кто представляет свою страну на популярном шоу.

Я так четко сегодня вспомнил ту ответственность и переживания, напряжение, совершенно разнообразные эмоции и мотивацию, которые мне и моей команде пришлось испытать во время подготовки, а потом на сцене, открывая Евровидение 2017 в Украине. Хотя, я выступал в Киеве как приглашенный артист, уровень внутренней тревоги зашкаливал,

– вспомнил Монатик.

Кроме этого, артист пожелал певцу MELOVIN'у успеха на конкурсе.

"Я только немножко могу представить, что чувствует MELOVIN. Держись! Мы с тобой! Сегодня вечером всей душой и сердцем болеем за Украину!" – добавил Монатик.

Напомним, что 12 мая в Лиссабоне состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2018. Украинские звезды единогласно поддерживают MELOVIN'а. В частности, судья Нацотбора Андрей Данилко записал забавное видеообращение, а Руслана уже готовится отправлять за украинца голоса.