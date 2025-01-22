Говорил детям ехать на фронт и "сдох*уть быстрее": во Львове уволили школьного лаборанта

В ноябре 2024 года лаборант львовской школы №30 ругался на детей на уроке физики. Сейчас его уволили из учебного заведения.

Кроме этого, лаборанту, который оскорблял учеников, также объявили выговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на образовательного омбудсмена Надежду Лещик.

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Что известно об инциденте во львовской школе

По данным омбудсмена, в школе создали комиссию для рассмотрения этой ситуации. Ей удалось выяснить, что инцидент произошел 21 ноября 2024 года на уроке физики.

На видео, которое распространялось по сети, лаборант кричал на детей, а учительница, что была свидетелем этой ситуации, не стала на их защиту. Тогда лаборант выкрикнул: "Надо на фронт вас, на передовую, может там сдох*ите быстрее. Прид**ки, надоело! Деб*лы ко**ени".

По результатам служебного расследования в начале декабря 2024 года лаборанта привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили ему выговор, а уже в конце года мужчину уволили с работы по соглашению сторон.

Кроме этого, на лаборанта составили административный протокол за мелкое хулиганство и направили его в суд. Директору школы также объявили выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Он должен рассмотреть вопрос об объявлении выговора учительнице физики за нарушение требований должностной инструкции.