Об этом рассказали в полиции Львовской области в комментарии для 24 Канала.

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Что известно о стрельбе в "Форуме"

В полиции рассказали, что 9 апреля, в 20:00 на оперативную линию поступило сообщение о том, что во львовском ТРЦ "Форум" посетитель на кресле колесном выстрелил из пистолета в пол.

Сейчас на месте происшествие работает следственно-оперативная группа, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители уже установили личность мужчины, который стрелял и изъяли у него оружие.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Напомним, что в конце марта произошла стрельба на Оболони в Киеве. Там неизвестный стрелял в местного жителя на улице Иорданской, после чего скрылся. Позже правоохранителям удалось задержать 52-летнего подозреваемого.