Во Львове слышали несколько взрывов во время воздушной тревоги: будьте осторожны
Во время воздушной тревоги в ночь на 15 мая во Львове начались взрывы. Жителей города призвали не покидать укрытия к отбою воздушной тревоги. Однако он раздался очень быстро после этого.
Об этом сообщили в сети жители нескольких районов. Публикации по этому поводу начали появляться в сети после 5 часов утра.
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Тревога была в большинстве регионов
Отбой тревоги раздался примерно в 5:20. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков. Первые сигналы о начале тревоги были на Востоке примерно за 2 часа до этого.
Впоследствии "красной" на карте тревоги было большинство территории Украины. В каких областях была угроза удара с неба:
- Львовской;
- Волынской;
- Тернопольской;
- Ровненской;
- Ивано-Франковской;
- Закарпатской;
- Черновицкой;
- Хмельницкой;
- Житомирской;
- Киевской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Полтавской;
- Черниговской.
Важно! Если вы стали свидетелем попадания снаряда или ракеты, нельзя снимать место происшествия. Публикация таких материалов в течение нескольких часов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, это угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, или наших защитников.
Когда был предыдущий обстрел Львова
- Последним случаем, когда россияне нанесли ракетный удар по Львовщине, был вечер 3 мая. Тогда в результате атаки остались без электроснабжения 85 тысяч домов из 12 населенных пунктов. К сожалению, были и пострадавшие, однако их жизни ничего не угрожало. Эти люди получили ранения, когда их отбросило к стене ударной волной.
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что атаковали инфраструктурные объекты – электроподстанции и другие. Также были повреждения в гаражном кооперативе, где выбило окна и двери. Взрыв был настолько сильный, что волной в гаражах вообще вырывало замки и открывало двери. Также в одной из Львовских церквей выбило витражи.
- Впоследствии стало известно, что 3 мая российские оккупанты запустили более 18 ракет. Были повреждения инфраструктуры в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Одесской, Закарпатской областях.
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