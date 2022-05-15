Во Львове слышали несколько взрывов во время воздушной тревоги: будьте осторожны

15 мая 2022 , 05:17
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Во время воздушной тревоги в ночь на 15 мая во Львове начались взрывы. Жителей города призвали не покидать укрытия к отбою воздушной тревоги. Однако он раздался очень быстро после этого.

Об этом сообщили в сети жители нескольких районов. Публикации по этому поводу начали появляться в сети после 5 часов утра.

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Тревога была в большинстве регионов

Отбой тревоги раздался примерно в 5:20. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков. Первые сигналы о начале тревоги были на Востоке примерно за 2 часа до этого.

Впоследствии "красной" на карте тревоги было большинство территории Украины. В каких областях была угроза удара с неба:

  • Львовской;
  • Волынской;
  • Тернопольской;
  • Ровненской;
  • Ивано-Франковской;
  • Закарпатской;
  • Черновицкой;
  • Хмельницкой;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Одесской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Полтавской;
  • Черниговской.

Важно! Если вы стали свидетелем попадания снаряда или ракеты, нельзя снимать место происшествия. Публикация таких материалов в течение нескольких часов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, это угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, или наших защитников.

Когда был предыдущий обстрел Львова

  • Последним случаем, когда россияне нанесли ракетный удар по Львовщине, был вечер 3 мая. Тогда в результате атаки остались без электроснабжения 85 тысяч домов из 12 населенных пунктов. К сожалению, были и пострадавшие, однако их жизни ничего не угрожало. Эти люди получили ранения, когда их отбросило к стене ударной волной.
  • Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что атаковали инфраструктурные объекты – электроподстанции и другие. Также были повреждения в гаражном кооперативе, где выбило окна и двери. Взрыв был настолько сильный, что волной в гаражах вообще вырывало замки и открывало двери. Также в одной из Львовских церквей выбило витражи.
  • Впоследствии стало известно, что 3 мая российские оккупанты запустили более 18 ракет. Были повреждения инфраструктуры в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Одесской, Закарпатской областях.

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Автор: Олександр Марчак