Во Львове слышали несколько взрывов во время воздушной тревоги: будьте осторожны

Во время воздушной тревоги в ночь на 15 мая во Львове начались взрывы. Жителей города призвали не покидать укрытия к отбою воздушной тревоги. Однако он раздался очень быстро после этого.

Об этом сообщили в сети жители нескольких районов. Публикации по этому поводу начали появляться в сети после 5 часов утра.

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Тревога была в большинстве регионов

Отбой тревоги раздался примерно в 5:20. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков. Первые сигналы о начале тревоги были на Востоке примерно за 2 часа до этого.

Впоследствии "красной" на карте тревоги было большинство территории Украины. В каких областях была угроза удара с неба:

Львовской;

Волынской;

Тернопольской;

Ровненской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Черновицкой;

Хмельницкой;

Житомирской;

Киевской;

Винницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Одесской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Полтавской;

Черниговской.

Важно! Если вы стали свидетелем попадания снаряда или ракеты, нельзя снимать место происшествия. Публикация таких материалов в течение нескольких часов может помочь врагу корректировать удар. Следовательно, это угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, или наших защитников.

Когда был предыдущий обстрел Львова

Последним случаем, когда россияне нанесли ракетный удар по Львовщине, был вечер 3 мая. Тогда в результате атаки остались без электроснабжения 85 тысяч домов из 12 населенных пунктов. К сожалению, были и пострадавшие, однако их жизни ничего не угрожало. Эти люди получили ранения, когда их отбросило к стене ударной волной.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что атаковали инфраструктурные объекты – электроподстанции и другие. Также были повреждения в гаражном кооперативе, где выбило окна и двери. Взрыв был настолько сильный, что волной в гаражах вообще вырывало замки и открывало двери. Также в одной из Львовских церквей выбило витражи.

Впоследствии стало известно, что 3 мая российские оккупанты запустили более 18 ракет. Были повреждения инфраструктуры в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Одесской, Закарпатской областях.

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