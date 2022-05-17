Садовый подтвердил взрывы во Львове: оставайтесь в укрытиях
17 мая 2022 , 00:50Читати новину українською
Источник:Андрей Садовый
Во Львове слышны взрывы, которые начались во время воздушной тревоги. Именно поэтому всех людей призывают пройти в укрытие.
Соответствующую информацию в 00:47 17 мая сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он призвал людей оставаться в укрытиях.
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Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии,
– написал Садовый.