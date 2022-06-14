Во Львове водитель под наркотиками пытался откупиться от полиции мангалом

Львовские патрульные задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Мужчина хотел откупиться от патрульных взяткой и мангалом.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня на улице Городоцкой. Водитель Citroёn Jumpy нарушил правила дорожного движения, и его остановили патрульные. Львовянин согласился сдать анализ на наличие наркотиков в крови, а когда тест показал положительный результат, попытался откупиться.

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Ездил по Львову под наркотиками во время комендантского часа

Интересно, что водителя остановили во время комендантского часа, около полуночи. В ходе проверки документов патрульные заметили, что водитель находится под наркотическими веществами. 38-летний мужчина согласился пройти проверку в медучреждении и анализ подтвердил наличие наркотиков в крови.



Результат анализов на наркотики / Фото Нацполиции

При оформлении протокола нарушитель стал предлагать патрульным взятку и говорил, что его жена сможет привезти на место любую сумму, которую полицейские назовут. Инспекторы неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности за предложение взятки. Однако на мужчину это не подействовало.

Подкупить полицейских попробовал пассажир автомобиля, 39-летний товарищ водителя. Чтобы спасти горе-водителя от штрафа, мужчина предложил инспекторам 3 тысячи гривен и мангал. При этом он подчеркивал, что стоимость такого мангала сегодня – 10 тысяч гривен.

Обоим мужчинам светит уголовная ответственность

Теперь обоим мужчинам грозит уголовная ответственность за то, что они предлагали взятку правоохранителям. Им грозит штраф до 12 750 гривен или даже до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, водитель, управлявший машиной под наркотиками, также получил свой протокол.

Масштабное ДТП в Винницкой области

Напомним, 13 июня в Винницкой области произошло масштабное ДТП . Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщения "Запорожье – Прага", в котором находились 11 пассажиров и 2 водителя.

К сожалению, в результате столкновения погибли 4 человека.

3 человека погибли на месте аварии. Четвертая, к сожалению, скончалась в больнице.

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