Патрульные заметили отгородившуюся от маршрута междугороднюю маршрутку на улице Демнянской. Они остановили транспортное средство. В салоне была только жена водителя.
Достойно внимания "Праздновал получение звания": во Львовской области подполковника полиции задержали пьяным за рулем
Что известно об инциденте
Мужчина рассказал, что следует после обеденного перерыва на Пригородный вокзал. Во время проверки документов у 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения.
Водителю было предложено пройти проверку в медицинском учреждении. Он согласился. Тест оказался положительным.
Во Львовской области подполковника полиции задержали пьяным за рулем
- Недавно во Львовской области полицейские задержали за рулем нетрезвого руководителя отделения Червоноградского районного отдела полиции, подполковника полиции Степана Киницкого.
- Задержанный вроде бы праздновал получение звания подполковника, после чего сел пьяный за руль. Кницкого уже отстранили от работы.
- Задержанный подполковник отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения на месте и медосвидетельствования в Червоноградской городской больнице. В результате на него был составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения.
Скандал с участием руководителя патрульной полиции Львова
- 31 января руководитель патрульной полиции Волыни Андрей Крутень возглавил патрульную полицию Львовской области.
- Дело в том, что глава патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко было уволено с этой должности. А все потому, что он подарил своей девушке пропуск для проезда по главной площади города.
- Пилипенко будет переведен работать на более низкую должность в другую область.