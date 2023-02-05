Патрульные заметили отгородившуюся от маршрута междугороднюю маршрутку на улице Демнянской. Они остановили транспортное средство. В салоне была только жена водителя.

Достойно внимания "Праздновал получение звания": во Львовской области подполковника полиции задержали пьяным за рулем

Что известно об инциденте

Мужчина рассказал, что следует после обеденного перерыва на Пригородный вокзал. Во время проверки документов у 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения.

Водителю было предложено пройти проверку в медицинском учреждении. Он согласился. Тест оказался положительным.

Во Львовской области подполковника полиции задержали пьяным за рулем

Недавно во Львовской области полицейские задержали за рулем нетрезвого руководителя отделения Червоноградского районного отдела полиции, подполковника полиции Степана Киницкого.

Задержанный вроде бы праздновал получение звания подполковника, после чего сел пьяный за руль. Кницкого уже отстранили от работы.

Задержанный подполковник отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения на месте и медосвидетельствования в Червоноградской городской больнице. В результате на него был составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения.

Скандал с участием руководителя патрульной полиции Львова