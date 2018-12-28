Во что лучше инвестировать деньги в 2019 году: советы экспертов

Инвестиции в стартапы приобретают все большую популярность. За этот год количество так называемых бизнес-ангелов, частных инвесторов, вкладывающих деньги в развитие той или иной идеи, выросло в среднем на треть.

В основном выбирают оригинальные кейсы с претензией на инновационность. Минимальная сумма вклада – 20 тысяч долларов.

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Правда, выбирать старт-ап нужно тщательно, и, желательно, инвестировать сразу в несколько. Так как, по статистике, 98% из них не становятся прибыльными.

Они целятся на то, чтобы вытащить из своей инвестиции в 100-1000 раз больше, чем они вложили, При этом преимущественно они понимают, что инвестировав в 10 компаний, 8 из них, скорее всего, умрут. Одна инвестиция будет ни туда, ни сюда. А одна инвестиция окупит все остальные,

– рассказал CEO платформы Startup.Network Александр Сорока.

И это при условии, что этот стартап все же выйдет на мировой уровень. Менее рискованным и менее затратным является так называемое венчурное кредитование. То есть частный предприниматель дает определенную сумму в долг на самых рисковых стадиях развития бизнеса, а зарабатывает на процентах.



Стоит инвестировать сразу в несколько стартапов

"Малому и среднему бизнесу, который тоже находится на начальном этапе. Залогов у него обычно нет, банки ему денег не дают, однако он готов платить ставки процента гораздо выше, чем дают банки. И здесь есть определенные возможности", – добавил Александр Сорока.

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В следующем году специалисты рекомендуют вкладывать деньги в биткоины, так как прогнозируют скачок его стоимости до 40 тысяч долларов. Однако, перед этим он должен упасть до исторического минимума, утверждают другие эксперты. Потому для тех, кто не любит рисковать. рекомендуют инвестировать в недвижимость.

Вложения в недвижимость – это будет одна из лучших инвестиций. Учитывая те арендные ставки, которые у нас сейчас есть, будет выгодно вкладывать в те же квартиры и сдавать их в аренду. Также вкладывать деньги в торговые площади небольшие, в офисные помещения,

– отметил эксперт рынка недвижимости Виктор Несин.



Одной из лучших инвестиции остается вложение денег в недвижимость

Популярным способом приумножения капитала остаются банковские депозиты. Ставки в следующем году значительно не вырастут, прогнозируют специалисты, а вот сумма гарантированного возмещения вкладов может вырасти более чем вдвое. Надежным, но долгосрочным способом инвестиций, остается и золото.