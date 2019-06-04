Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото

Как оккупация Россией Крымского полуострова повлияла на туристический город.

В цикле материалов о Крыме-2019 я уже прошелся по теме наполненности крымских пляжей по состоянию на начало июня, по засилью Крыма бомжами, многие из которых эмигрировали из России в большем количестве, нежели туристы, и буквально вчера публиковал фотоотчет об удручающем состоянии набережных и инфраструктуры Крыма. Причем, последний материал вызвал просто сумасшедший наплыв российских ботов, которые все, словно по единой методичке, в комментариях писали о том, что в деградации и разрухе Крыма, находящегося 5 лет в оккупации, виновата… Украина! Значит, зашло глубоко и обидно.

Читайте также: Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии

Что же, сегодня я бы хотел уделить внимание другому моменту, а именно, погружению полуострова в одну большую помойную яму.

Дело в том, что оккупационные власти практически не уделяют должного внимания ЖКХ полуострова и коммунальному хозяйству как таковому. А потому, полуостров не только завален мусором, который не убирается не потому, что суточные бригады не успевают, а потому, что накапливается порою неделями без соответствующей уборки.

Кроме того, по всему полуострову возникают стихийные мусорки, в парках, на пляжах и т.д. Их, в свою очередь, так же не спешат убирать, что придает туристическому полуострову соответствующий, неповторимый колорит.

До чего довела Россия Крым

Разумеется, фотоотчет сформирован из наиболее свежих фото, собранных по пабликам жители оккупированного Крыма, возмущающихся разительными, негативными изменениями в их ареале обитания, под покровительством заботливой росиюшки. Ждали туристов, а получили завалы мусора и иногородних бомжей. Достойный, равноценный обмен.

Читайте также: ЕС продолжит давить на Кремль санкциями из-за аннексии Крыма