Во дворе жилого дома в Измаиле взорвалась граната: появились детали

Полиция проводит проверку по факту взрыва гранаты во дворе жилого дома в городе Измаиле Одесской области.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, о взрыве на территории частного домовладения сообщила соседка, которая присматривала за домом, пока хозяева были в отъезде.

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Женщина рассказывает, что во дворе увидела темное пятно на тротуарной плитке, а также осколки стекла из окна дома.



Правоохранители и взрывотехники, которые прибыли на вызов, изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу.



По факту взрыва гранаты начато уголовное производство по признакам статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее одесские СМИ писали, что взрыв гранаты произошел во дворе дома депутата Измаильского районного совета, председателя районной организации партии "Блок Петра Порошенко" Александра Петкова.