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      Во Франции 23-го президента Саркози будут судить за коррупцию: детали дела

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      Николя Саркози 5 октября предстанет перед судом / tellerreport.com

      Двадцать третий президент Франции Николя Саркози, который руководил страной в период с 2007 по 2012 годы, 5 октября предстанет перед судом. Бывшего лидера государства обвиняют в коррупции и попытке получить от судьи секретную информацию.

      Судебный процесс продлится до 22 октября 2020 года, сообщает France24.

      К слову: Задержание Саркози: экс-президенту Франции предъявили обвинение

      Предшественника Эммануэля Макрона и Франсуа Олланда обвиняют в том, что он якобы пытался через своего адвоката Сьерре Херцога получить секретную информацию от судьи Гилберта Азиберта.

      Говорится о событиях уже после правления Саркози в 2014 году, а дело, с которым они связаны, уже давно прекратили. К слову, Херцога и Азиберта также будут судить за нарушение профессиональной тайны.

      Прокуроры утверждают, что Николя Саркози потратил на выборы 2012 года 43 миллиона евро, хотя в итоге проиграл их Олланду. Французское законодательство позволяет тратить на избирательную кампанию 22,5 миллиона, поэтому, вероятно, имела место подделка счетов для кампании.

      Саркози также обвиняют в том, что он принял миллионы евро от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи на свою первую президентскую кампанию в 2007 году.

      Интересно: Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии

      Интересно, что во Франции было несколько производств против руководителей на высших должностях государства, среди которых премьеры Эдуард Балладур, Франсуа Фийон, Ален Жюппе, а также 22-й президент Жак Ширак. Однако Николя Саркози стал первым, кого обвинили в коррупции.

      Что известно о Николя Саркози

      Николя Саркози начал свою политическую карьеру в довольно молодом возрасте – в 22 года он стал членом горсовета одного из пригородов Парижа.

      К своему президентству он прошел путь от одного из самых молодых мэров Франции через должности члена Национальной ассамблеи, а также главы министерств внутренних дел и финансов Франции.

      Украина должна помнить его хотя бы за его заявление 2008 года о намерении выдвинуть предложение о включении Украины в Европейский союз. Сделал он это, будучи председателем Европейского совета министров.

      Кроме того, он запомнился своим участием в урегулировании российско-грузинской войны 2008 года. Именно Николя Саркози был автором плана мирного урегулирования.


      23-й президент Франции Николя Саркози

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Франции Николя Саркози Коррупция
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