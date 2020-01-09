Во Франции 23-го президента Саркози будут судить за коррупцию: детали дела

Двадцать третий президент Франции Николя Саркози, который руководил страной в период с 2007 по 2012 годы, 5 октября предстанет перед судом. Бывшего лидера государства обвиняют в коррупции и попытке получить от судьи секретную информацию.

Судебный процесс продлится до 22 октября 2020 года, сообщает France24.

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Предшественника Эммануэля Макрона и Франсуа Олланда обвиняют в том, что он якобы пытался через своего адвоката Сьерре Херцога получить секретную информацию от судьи Гилберта Азиберта.

Говорится о событиях уже после правления Саркози в 2014 году, а дело, с которым они связаны, уже давно прекратили. К слову, Херцога и Азиберта также будут судить за нарушение профессиональной тайны.

Прокуроры утверждают, что Николя Саркози потратил на выборы 2012 года 43 миллиона евро, хотя в итоге проиграл их Олланду. Французское законодательство позволяет тратить на избирательную кампанию 22,5 миллиона, поэтому, вероятно, имела место подделка счетов для кампании.

Саркози также обвиняют в том, что он принял миллионы евро от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи на свою первую президентскую кампанию в 2007 году.

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Интересно, что во Франции было несколько производств против руководителей на высших должностях государства, среди которых премьеры Эдуард Балладур, Франсуа Фийон, Ален Жюппе, а также 22-й президент Жак Ширак. Однако Николя Саркози стал первым, кого обвинили в коррупции.

Что известно о Николя Саркози

Николя Саркози начал свою политическую карьеру в довольно молодом возрасте – в 22 года он стал членом горсовета одного из пригородов Парижа.

К своему президентству он прошел путь от одного из самых молодых мэров Франции через должности члена Национальной ассамблеи, а также главы министерств внутренних дел и финансов Франции.

Украина должна помнить его хотя бы за его заявление 2008 года о намерении выдвинуть предложение о включении Украины в Европейский союз. Сделал он это, будучи председателем Европейского совета министров.

Кроме того, он запомнился своим участием в урегулировании российско-грузинской войны 2008 года. Именно Николя Саркози был автором плана мирного урегулирования.



23-й президент Франции Николя Саркози