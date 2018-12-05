Во Франции футболисты устроили драку из-за арахиса: видео

В матче 16 тура чемпионата Франции между ФК "Монпелье" и ФК "Лиль" произошла стычка с участием игроков обеих команд.

Все началось с того, что в голкипера гостей Майка Меньяна с трибун бросили пакетик с арахисом. Пока рефери матча разбирался, что произошло, форвард хозяев Петар Шкулетич быстро ввел в игру мяч из-за боковой, а его партнер едва не забил гол.

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В это время вратарь гостей также ударил мяч в своей штрафной площадке. Это спровоцировало драку, в которой приняли участие футболисты обеих команд.

Отметим, что "Лилль" выиграл со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Николя Пепе.

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