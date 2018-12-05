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      Во Франции футболисты устроили драку из-за арахиса: видео

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      ФК "Лиль"
      ФК "Лиль" / lequipe.fr

      В матче 16 тура чемпионата Франции между ФК "Монпелье" и ФК "Лиль" произошла стычка с участием игроков обеих команд.

      Все началось с того, что в голкипера гостей Майка Меньяна с трибун бросили пакетик с арахисом. Пока рефери матча разбирался, что произошло, форвард хозяев Петар Шкулетич быстро ввел в игру мяч из-за боковой, а его партнер едва не забил гол.

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      В это время вратарь гостей также ударил мяч в своей штрафной площадке. Это спровоцировало драку, в которой приняли участие футболисты обеих команд.

       

       

      Отметим, что "Лилль" выиграл со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Николя Пепе.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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