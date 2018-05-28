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Во Франции мужчина, который героически спас ребенка, получит щедрый подарок от Макрона

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Мамуд Гассам спас ребенка во Франции
Мамуд Гассам спас ребенка во Франции / Фото из соцсетей

22-летнему Мамуду Гассаму, выходцу из Мали, который без страховки поднялся по фасаду многоэтажки в Париже, чтобы спасти ребенка, предложили подать заявку на получение гражданства Франции.

Такое предложение новому герою Франции сделал президент страны Эммануэль Макрон. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Кроме того, по словам Макрона, бригада пожарных в Париже готова взять парня на работу. Также он наградил мужчину медалью за мужество. 

Напомним, инцидент случился на одной из улиц на севере Парижа. Тогда Мамуд Гассам проходил мимо дома, где увидел четырехлетнего мальчика, который повис на балконе четвертого этажа. Мужчина без промедления бросился на спасение и за считанные секунды буквально вскарабкался на четвертый этаж и спас малыша.

Теги: Новости Франции
Источник: 24 Канал
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