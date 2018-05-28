Во Франции мужчина, который героически спас ребенка, получит щедрый подарок от Макрона

22-летнему Мамуду Гассаму, выходцу из Мали, который без страховки поднялся по фасаду многоэтажки в Париже, чтобы спасти ребенка, предложили подать заявку на получение гражданства Франции.

Такое предложение новому герою Франции сделал президент страны Эммануэль Макрон. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Je l’ai également invité à déposer une demande de naturalisation. Car la France est une volonté, et M. GASSAMA a démontré avec engagement qu’il l’avait ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 травня 2018 р.

Кроме того, по словам Макрона, бригада пожарных в Париже готова взять парня на работу. Также он наградил мужчину медалью за мужество.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 травня 2018 р.

Напомним, инцидент случился на одной из улиц на севере Парижа. Тогда Мамуд Гассам проходил мимо дома, где увидел четырехлетнего мальчика, который повис на балконе четвертого этажа. Мужчина без промедления бросился на спасение и за считанные секунды буквально вскарабкался на четвертый этаж и спас малыша.