Во Франции почти 140 тысяч человек вышло на протесты против новой реформы: фото и видео

Во вторник, 22 мая, в Франции началась забастовка государственных служащих в знак протеста против планов правительства сократить 120 тысяч рабочих мест до 2022 года. В протестах приняли участие более 140 тысяч человек, известно о задержании 125 митингующих.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Во время акции девять профсоюзов требуют повышения зарплат и осуждают все большее использование краткосрочных контрактов на госслужбе.

Протесты во Франции

В протестах приняли участие более 140 тысяч человек

По данным ведомства, 139 тысяч протестующих вышли на улицы в разных регионах Франции в рамках 180 акций. В демонстрациях на улицах Парижа приняли участие 15 тысяч человек.

DIRECT - Heurts en cours dans la #Manif22Mai : jets de projectiles et dégradations contre lacrymogène et canon à eau pic.twitter.com/6CdzUPkTEY — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

В ходе акции протеста государственных служащих в Париже неизвестные люди, одетые в черное, со скрытыми лицами начали выкрикивать "Мы ненавидим полицию" и громить витрины магазинов, на что сотрудникам силовых структур пришлось привлечь водометы и перечный газ.

DIRECT - Situation extrêmement tendue dans la #Manif22Mai : nombreuses interpolations et charges pic.twitter.com/ZYcsqDRkLj — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

По информации издания, французская полиция задержала 125 митингующих. Большинство из них задержали после разгона протеста, когда активисты ворвались в здание одной из парижских школ.

Сообщается, что во время столкновений пострадали восемь участников акций протеста и двое правоохранителей.