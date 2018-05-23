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Во Франции почти 140 тысяч человек вышло на протесты против новой реформы: фото и видео

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Протесты во Франции
Протесты во Франции / www.sudouest.fr

Во вторник, 22 мая, в Франции началась забастовка государственных служащих в знак протеста против планов правительства сократить 120 тысяч рабочих мест до 2022 года. В протестах приняли участие более 140 тысяч человек, известно о задержании 125 митингующих.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Во время акции девять профсоюзов требуют повышения зарплат и осуждают все большее использование краткосрочных контрактов на госслужбе.

Протесты во Франции

В протестах приняли участие более 140 тысяч человек

По данным ведомства, 139 тысяч протестующих вышли на улицы в разных регионах Франции в рамках 180 акций. В демонстрациях на улицах Парижа приняли участие 15 тысяч человек.

В ходе акции протеста государственных служащих в Париже неизвестные люди, одетые в черное, со скрытыми лицами начали выкрикивать "Мы ненавидим полицию" и громить витрины магазинов, на что сотрудникам силовых структур пришлось привлечь водометы и перечный газ.

По информации издания, французская полиция задержала 125 митингующих. Большинство из них задержали после разгона протеста, когда активисты ворвались в здание одной из парижских школ.

Сообщается, что во время столкновений пострадали восемь участников акций протеста и двое правоохранителей.

Теги: Новости политики Реформы протесты Новости Франции
Источник: 24 Канал
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