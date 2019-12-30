Во Франции почти сто лыжников застряли на горнолыжном подъемнике: фото и видео
Инцидент произошел на французском горнолыжном курорте в Верхних Альпах, в окрестностях города Сен-Шафре. Так, 97 человек застряли на подъемнике на десятиметровой высоте.
Чрезвычайная ситуация произошла вечером, после 15 часов. К счастью, солнце еще не село, а погода была благоприятной. Об этом пишет Le Parisien.
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На подъемнике люди провисели больше 2 часов. Горноспасательная служба эвакуировала лыжников и по воздуху, и по суше. Они особо не пострадали, только немного замерзли. Обморожений или травм у них нет.
Спасение лыжников / скриншот
Эвакуация лыжников с подъемника: видео
Причиной инцидента является механическая поломка. Именно из-за нее спуск лыжников в долину стал невозможным.
Во Франции лыжники застряли на подъемнике / фото из соцсетей
На французском горнолыжном курорте в воздухе застряли лыжники: видео
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