Во Франции почти сто лыжников застряли на горнолыжном подъемнике: фото и видео

Инцидент произошел на французском горнолыжном курорте в Верхних Альпах, в окрестностях города Сен-Шафре. Так, 97 человек застряли на подъемнике на десятиметровой высоте.

Чрезвычайная ситуация произошла вечером, после 15 часов. К счастью, солнце еще не село, а погода была благоприятной. Об этом пишет Le Parisien.

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На подъемнике люди провисели больше 2 часов. Горноспасательная служба эвакуировала лыжников и по воздуху, и по суше. Они особо не пострадали, только немного замерзли. Обморожений или травм у них нет.



Спасение лыжников / скриншот

Эвакуация лыжников с подъемника: видео

Причиной инцидента является механическая поломка. Именно из-за нее спуск лыжников в долину стал невозможным.



Во Франции лыжники застряли на подъемнике / фото из соцсетей

На французском горнолыжном курорте в воздухе застряли лыжники: видео