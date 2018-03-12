Во Франции представили обогреватель, который майнит криптовалюту

Французский стартап Qarnot представил обогреватель QC1, с помощью которого можно добывать криптовалюту.

Бесшумное устройство оснащено двумя графическими процессорами AMD (Sapphire Nitro + Radeon RX580 с 8 ГБ VRAM). По умолчанию оно настроено для майнинга Ethereum, однако может добывать любую другую криптовалюта, говорится в издании TechСrunch.

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Обогреватель QC1, который майнит криптовалюту

Для настройки обогревателя достаточно подключить к нему кабель Ethernet и ввести адрес своего кошелька в мобильном приложении.

Приобрести устройство можно будет за 3600 долларов. Разработчики стартапа рассказывают, что за месяц пользования можно будет заработать до 120 долларов без учета расходов на электроэнергию. Стоит добавить, что при этом компания не взимает комиссии с намайненного капитала.

Что такое криптовалюта?



Вид цифровой валюты функционирующий благодаря механизму асимметричного шифрования. По состоянию на январь 2018 года количество криптовалюты составляло 1448 единиц. Самой популярной является Bitcoin (биткойн).