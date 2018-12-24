Во Франции сняли фильм о расизме в футболе со звездными игроками
Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур вскоре выпустит кинофильм о расизме в футболе.
Кинофильм будет называться "Я не обезьяна". Премьера ленты запланирована на 6 января.
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В съемках приняли участие такие известные футболисты, как Самюэль Это'о, Патрик Виейра, Балотелли и Самюэль Умтити. Также в фильме зрители увидят президента ФИФА Джанни Инфантино.
Премьера киноленты состоится на французском телеканале – Canal +.
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Источник: 24 Канал
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