Во Франции сняли фильм о расизме в футболе со звездными игроками

Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур вскоре выпустит кинофильм о расизме в футболе.

Кинофильм будет называться "Я не обезьяна". Премьера ленты запланирована на 6 января.

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В съемках приняли участие такие известные футболисты, как Самюэль Это'о, Патрик Виейра, Балотелли и Самюэль Умтити. Также в фильме зрители увидят президента ФИФА Джанни Инфантино.

"Je ne suis pas un singe", le racisme dans le football.



Un nouveau documentaire d'@dacourtolivier et @Marc_Sauvourel à découvrir dimanche 6 Janvier à 21H sur @canalplus : https://t.co/B8HFMj9ni9 pic.twitter.com/i0HLeMkeln — Canal Football Club (@CanalFootClub) 23 декабря 2018 г.

Премьера киноленты состоится на французском телеканале – Canal +.

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