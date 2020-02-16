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      Во Франции задержали российского художника, который слил секс-видео экс-кандидата в мэры Парижа

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      Скандальный российский художник Павленский снова может вернуться во французскую тюрьму / rfi.fr

      Во Франции полиция задержала скандального российского художника Петра Павленского. Ранее он сам признался во вторжении в частную жизнь экс-кандидата в мэры Парижа от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" Бенджамина Гриво.

      Впрочем, пока правоохранители его обвиняют в участии в вооруженной драке в новогоднюю ночь, сообщает издание BFM TV.

      Больше деталей: Российский художник обнародовал интимные видео кандидата в мэры Парижа

      Именно по этому делу пока допрашивают скандального Павленского. Впрочем, после подачи жалобы со стороны Бенджамина Гриво из-за вторжения в частную жизнь художника могут обвинить и по этой статье.

      Кроме того, в субботу, 15 февраля, арестовали сообщника Павленского, который также причастен к публикации секс-видео экс-кандидата в мэры Парижа.

      Публикация секс-видео с участием Гриво: коротко

      Бенджамин Гриво снял свою кандидатуру с участия в выборах мэра Парижа именно после того, как в сети опубликовали интимные переписки и видео политика. Экс-мэр женат и выступает за сохранение семейных ценностей, но опубликованные материалы никак не связаны с его женой.

      Впоследствии российский художник Петр Павленский сам заявил, что это именно он опубликовал скандальное видео. Мол, ему его передала женщина, которая была в отношениях с Гриво.

      Что известно о скандальном художнике Павленском?
      Петр Павленский уехал из России после того, как актриса Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными. В 2017 году он получил политическое убежище во Франции.

      В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел – о вандализме за акцию "Свобода" и о повреждении объекта культурного наследия за акцию "Угроза".

      Павленский поджег здание Банка Франции в октябре 2017 года. Художник 11 месяцев провел в тюрьме. В январе 2019 года суд признал его виновным в поджоге и назначил условное наказание.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Секс-скандал Скандал Новости Франции
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