Во Франции задержали российского художника, который слил секс-видео экс-кандидата в мэры Парижа

Во Франции полиция задержала скандального российского художника Петра Павленского. Ранее он сам признался во вторжении в частную жизнь экс-кандидата в мэры Парижа от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" Бенджамина Гриво.

Впрочем, пока правоохранители его обвиняют в участии в вооруженной драке в новогоднюю ночь, сообщает издание BFM TV.

Больше деталей: Российский художник обнародовал интимные видео кандидата в мэры Парижа

Именно по этому делу пока допрашивают скандального Павленского. Впрочем, после подачи жалобы со стороны Бенджамина Гриво из-за вторжения в частную жизнь художника могут обвинить и по этой статье.

Кроме того, в субботу, 15 февраля, арестовали сообщника Павленского, который также причастен к публикации секс-видео экс-кандидата в мэры Парижа.

Публикация секс-видео с участием Гриво: коротко

Бенджамин Гриво снял свою кандидатуру с участия в выборах мэра Парижа именно после того, как в сети опубликовали интимные переписки и видео политика. Экс-мэр женат и выступает за сохранение семейных ценностей, но опубликованные материалы никак не связаны с его женой.

Впоследствии российский художник Петр Павленский сам заявил, что это именно он опубликовал скандальное видео. Мол, ему его передала женщина, которая была в отношениях с Гриво.

Что известно о скандальном художнике Павленском?

Петр Павленский уехал из России после того, как актриса Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными. В 2017 году он получил политическое убежище во Франции.



В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел – о вандализме за акцию "Свобода" и о повреждении объекта культурного наследия за акцию "Угроза".



Павленский поджег здание Банка Франции в октябре 2017 года. Художник 11 месяцев провел в тюрьме. В январе 2019 года суд признал его виновным в поджоге и назначил условное наказание.