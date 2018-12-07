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      Во Франции закроют Эйфелеву башню и Лувр из-за протестов "желтых жилетов"

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      Во Франции закроют Эйфелеву башню и Лувр из-за протестов "желтых жилетов"
      Во Франции закроют Эйфелеву башню и Лувр из-за протестов "желтых жилетов" / DW

      Полиция рекомендует закрыть музеи и достопримечательности, включая Эйфелеву башню, Лувр, Большой дворец, Парижскую Оперу и магазины в центре французской столицы из-за возможного роста опасности во время демонстраций.

      Правда, закроют достопримечательности только на один день. Такое решение приняли из-за массовых протестов "желтых жилетов".

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      В эфире одного из французских телеканалов премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на 8 декабря власти запланировали масштабную мобилизацию для поддержания безопасности во время очередного протеста "желтых жилетов".

      Мы мобилизуем большое количество полицейских: восемь тысяч в Париже, и это на много больше чем в прошлую субботу, а в целом по всей Франции будет мобилизовано 89 тысяч полицейских. Это на самом деле исключительная мобилизация, потому что мы не хотим подвергать опасности Республику, институты страны и коллективную безопасность,
      – сказал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

      В полиции ожидают, что протесты будут сопровождаться насилием и беспорядками.

      Напомним, французское правительство объявило, что убрало из бюджета на следующий год повышение налога на горючее, которое вызвало массовые протесты во Франции.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: протесты Протесты во Франции Новости Франции
      Источник: 24 канал
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