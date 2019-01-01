Во Франции застрял аттракцион с посетителями на высоте 52 метров: фото и видео

В новогоднюю ночь во французском городе Ренн группа посетителей аттракциона более девяти часов провисела на высоте 52 метров из-за технической неисправности.

Об этом сообщает France Bleu Armorique.

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Известно, что восемь человек, среди которых пятеро несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет, застряли в кабине аттракциона BomberMaxxx. Более того вместо нескольких минут катания на аттракционе, люди провели на высоте всю новогоднюю ночь.

Opération de sauvetage terminée pour les 8 personnes bloquées (pendant plus de 8h) sur un manège de la fête foraine de #Rennes. Bravo à toutes les équipes mobilisées sur cette intervention spectaculaire. pic.twitter.com/HZUxOPtiKX — Nathalie Appéré (@nathalieappere) January 1, 2019

Так спасателям удалось освободить людей только в 5:40 1 января. Кроме того, к спасательной операции привлекли даже вертолет, поскольку с помощью лестницы добраться до кабины не удалось.

Le sauveteur a pu accéder à la nacelle pic.twitter.com/G50K5ArZf5 — FB Armorique (@bleuarmorique) December 31, 2018

В результате инцидента никто не пострадал.

Un peu plus de 8h après le début de l'opération la première victime est descendu ! Enfin ! pic.twitter.com/4SuGGiO8QF — FB Armorique (@bleuarmorique) January 1, 2019

К слову, некоторые аттракционы в парке развлечений продолжали работать, несмотря на инцидент. Однако большинство посетителей просто наблюдали, как спасают людей.