Во Франции застрял аттракцион с посетителями на высоте 52 метров: фото и видео
В новогоднюю ночь во французском городе Ренн группа посетителей аттракциона более девяти часов провисела на высоте 52 метров из-за технической неисправности.
Об этом сообщает France Bleu Armorique.
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Известно, что восемь человек, среди которых пятеро несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет, застряли в кабине аттракциона BomberMaxxx. Более того вместо нескольких минут катания на аттракционе, люди провели на высоте всю новогоднюю ночь.
Так спасателям удалось освободить людей только в 5:40 1 января. Кроме того, к спасательной операции привлекли даже вертолет, поскольку с помощью лестницы добраться до кабины не удалось.
В результате инцидента никто не пострадал.
К слову, некоторые аттракционы в парке развлечений продолжали работать, несмотря на инцидент. Однако большинство посетителей просто наблюдали, как спасают людей.