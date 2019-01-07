Во французской коммуне изловили ламу, которая несколько дней без присмотра бродила по городу

7 января в муниципалитете Веден, что на юге Франции, местные спасатели изловили ламу, которая гуляла рядом с торговым центром IKEA.

Об этом сообщила французская радиостанция France Bleu.

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Журналисты отметили, что животное разгуливало без присмотра по улицам города уже несколько дней. Спасательную операцию проводили с особой осторожностью, чтобы не вызвать ДТП на прилегающей трассе.

Сотрудникам ветеринарного отдела спасательной службы удалось усыпить беглянку специальным дротиком.

Ламой будет заниматься местный конный клуб, пока не найдут ее владельца.

К слову, накануне Нового года в американском штате Калифорния запретили продавать в зоомагазинах специально разведенных животных. С 1 января 2019 года вступит в силу закон, по которому продавать можно будет только спасенных животных, взятых из приютов, или предоставленных некомерческими организациями по спасению.