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      Во французской коммуне изловили ламу, которая несколько дней без присмотра бродила по городу

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      Во Франции поймали беглую ламу
      Во Франции поймали беглую ламу / Фото из открытых источников

      7 января в муниципалитете Веден, что на юге Франции, местные спасатели изловили ламу, которая гуляла рядом с торговым центром IKEA.

      Об этом сообщила французская радиостанция France Bleu.

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      Журналисты отметили, что животное разгуливало без присмотра по улицам города уже несколько дней. Спасательную операцию проводили с особой осторожностью, чтобы не вызвать ДТП на прилегающей трассе.

      Сотрудникам ветеринарного отдела спасательной службы удалось усыпить беглянку специальным дротиком.

      Ламой будет заниматься местный конный клуб, пока не найдут ее владельца.

      К слову, накануне Нового года в американском штате Калифорния запретили продавать в зоомагазинах специально разведенных животных. С 1 января 2019 года вступит в силу закон, по которому продавать можно будет только спасенных животных, взятых из приютов, или предоставленных некомерческими организациями по спасению.

       

      Теги: Новости Франции Курьезные новости Мир животных
      Источник: 24 Канал
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