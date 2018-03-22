Во Львов прилетел самолет с украинскими военными: яркие фото

21 марта в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого прибыл первый самолет. На борту находилось 75 украинских военнослужащих из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Об этом передает Минобороны Украины.

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По словам заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по морально-психологическому обеспечению генерал-майор Александра Голоднюка, это лучшие представители Вооруженных Сил Украины, которые имеют высококлассные навыки.

Все военные неоднократно выполняли боевые задачи в районе проведения АТО до ротации.

Достойная и добросовестная служба наших военнослужащих – это поддержание имиджа нашего государства на международной арене. Это утверждение Украины, как государства, которое стремится и борется за мир во всем мире. Кроме того, это демонстрация на мировой арене профессионализма украинских военнослужащих как миротворцев,

– отметил Голоднюк.

Старшему отряда подполковнику Денису Перетятько вручили символический украинский каравай. После этого военнослужащих наградили памятными нагрудными знаками "Воин-миротворец".

Напомним, в среду, 21 марта, 88 украинских военных вылетели из Львова в Африку. Там вместе с коллегами из других стран будут участвовать в миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго.