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      Во Львове 18-летний юноша погиб от удара током, когда делал селфи

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      Парень погиб от удара током во Львове / Shutterstock

      Во Львове на улице Опришкивской парень вылез на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи, его ударило током.

      18-летний юноша вместе со своим братом и другом гулял по железнодорожным путям. Он решил залезть на один из вагонов-цистерн, чтобы сделать фото, сообщает полиция Львовской области.

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      Парня поразило электрическим током, он скончался на месте.

      Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Новости Львова
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