Во Львове 18-летний юноша погиб от удара током, когда делал селфи
Во Львове на улице Опришкивской парень вылез на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи, его ударило током.
18-летний юноша вместе со своим братом и другом гулял по железнодорожным путям. Он решил залезть на один из вагонов-цистерн, чтобы сделать фото, сообщает полиция Львовской области.
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Парня поразило электрическим током, он скончался на месте.
Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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