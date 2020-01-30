Во Львове 18-летний юноша погиб от удара током, когда делал селфи

Во Львове на улице Опришкивской парень вылез на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи, его ударило током.

18-летний юноша вместе со своим братом и другом гулял по железнодорожным путям. Он решил залезть на один из вагонов-цистерн, чтобы сделать фото, сообщает полиция Львовской области. Читайте также: На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, есть жертвы – СМИ Парня поразило электрическим током, он скончался на месте. Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства трагедии устанавливаются.