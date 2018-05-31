Во Львове актеры читали пьесу по делу Сенцова: видео

Когда Олег Сенцов только начинал голодовку, кремлевского пленника активно поддержали его коллеги: актеры, режиссеры, критики. Тогда они говорили, что лучше всего проявить солидарность с Олегом можно, поставив его историю на больших сценах.

И вот несколько львовских театров совместно воссоздали незаконный судебный процесс над Сенцовім. В музее "Территория Террора" актеры читали пьесу "Обручение" с документальными материалами дела политзаключенного. О силе театрального слова материал наших львовских корреспондентов.

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В одном ряду сидят судьи и незаконно заключенные. Где-то в зале, посреди зрителей слово имеет справедливость и правда. Сухие факты и материалы допросов долгого процесса над Олегом Сенцовым и другим политзаключенным Александром Кольченко читали актеры львовских театров.

Автор пьесы "Обручение" Елена Гремина. Она одна из основательниц московского оппозиционного Театру.DOC. Женщина трагически умерла недавно – как раз тогда, когда Сенцов объявил голодовку.



Елена Гремина

Неудобную для власти площадку правды неоднократно закрывали именно после поддержки Сенцова и других политзаключенных российского режима. Во Львове идею чтения пьесы реализовала полтавский драматург.

Основная идея этого произведения для России: показать что не все так однобоко как освещают их СМИ, вторая идея – почему сегодня это все читается? Потому что 17-й день голодовки,

– ответила драматург Ирина Гарец.

Пьесу перевели на украинский. Ретранслировать слова участников процесса взялись актеры областного театра кукол, театра Леси Украинки, Первого театра Леся Курбаса.

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"Трудно не почувствовать на себе, даже не читая текст в роли Сенцова. Мне кажется, что этот процесс много кто чувствует внутренне, – рассказал актер театра Курбаса, который читал Сенцова, Андрей Петрук.

Пьеса длится меньше часа, настоящий же процесс растянулся на месяц. Самого Олега уже четвертый год незаконно удерживают под стражей в стране, которая оккупировала его родину – Крым. Зрители под впечатлением, как будто посещали заседания несправедливого суда. В поддержку Сенцова собрали подписи.

Напомним, 16 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его требование – освобождение всех украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах. Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы и удерживают в колонии строгого режима.