Во Львове актеры читали пьесу по делу Сенцова: видео
Когда Олег Сенцов только начинал голодовку, кремлевского пленника активно поддержали его коллеги: актеры, режиссеры, критики. Тогда они говорили, что лучше всего проявить солидарность с Олегом можно, поставив его историю на больших сценах.
И вот несколько львовских театров совместно воссоздали незаконный судебный процесс над Сенцовім. В музее "Территория Террора" актеры читали пьесу "Обручение" с документальными материалами дела политзаключенного. О силе театрального слова материал наших львовских корреспондентов.
Читайте также: Голодают ради свободы: украинские политзаключенные голодовкой добиваются своего освобождения
В одном ряду сидят судьи и незаконно заключенные. Где-то в зале, посреди зрителей слово имеет справедливость и правда. Сухие факты и материалы допросов долгого процесса над Олегом Сенцовым и другим политзаключенным Александром Кольченко читали актеры львовских театров.
Автор пьесы "Обручение" Елена Гремина. Она одна из основательниц московского оппозиционного Театру.DOC. Женщина трагически умерла недавно – как раз тогда, когда Сенцов объявил голодовку.
Елена Гремина
Неудобную для власти площадку правды неоднократно закрывали именно после поддержки Сенцова и других политзаключенных российского режима. Во Львове идею чтения пьесы реализовала полтавский драматург.
Основная идея этого произведения для России: показать что не все так однобоко как освещают их СМИ, вторая идея – почему сегодня это все читается? Потому что 17-й день голодовки,
– ответила драматург Ирина Гарец.
Пьесу перевели на украинский. Ретранслировать слова участников процесса взялись актеры областного театра кукол, театра Леси Украинки, Первого театра Леся Курбаса.
Читайте также: Студенты киевского вуза начали флешмоб в поддержку Сенцова
"Трудно не почувствовать на себе, даже не читая текст в роли Сенцова. Мне кажется, что этот процесс много кто чувствует внутренне, – рассказал актер театра Курбаса, который читал Сенцова, Андрей Петрук.
Пьеса длится меньше часа, настоящий же процесс растянулся на месяц. Самого Олега уже четвертый год незаконно удерживают под стражей в стране, которая оккупировала его родину – Крым. Зрители под впечатлением, как будто посещали заседания несправедливого суда. В поддержку Сенцова собрали подписи.
Напомним, 16 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его требование – освобождение всех украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах. Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы и удерживают в колонии строгого режима.