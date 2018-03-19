Во Львове активисты помогают аистам пережить возвращение зимы

В Украину вернулись аисты, но вместо ожидаемого тепла родные края встретили птиц холодом и снежными заносами. Уставшие после перелета аисты нуждаются не только в тепле, но и в пище. Спасать пернатых взялись во Львове.

Житель села Зубра, что возле Львова, рассказал, что впервые аисты "поселились" здесь три года назад. Хотя в этом году крылатых жителей мужчина еще не видел, однако вспоминает, что в морозную погоду он и соседи всегда подкармливали птиц.

Читайте также: На пляж в Крыму прилетел розовый фламинго: фото

Позаботиться про аистов, которые уже прилетели, чтобы те не замерзли и не умерли с голоду, взялись неравнодушные львовяне. О сборе средств для крылатых объявили в соцсети. Активиты уже обустроили в селах возле Львова почти десяток кормушек с рыбой и мясом.

Вчера кто-то запостил фотографию аистов, которые замерзают. И моя знакомая Ира написала пост: "Давайте поможем! Делаем такую ​​инициативу". Люди сразу начали собирать средства на корм. На данный момент мы уже собрали около 12 тысяч гривен,

– рассказал активист Роман Тузяк.

Кроме аистов вернулись из теплых краев еще и скворцы и зяблики. Поэтому экологи советуют позаботиться и про них.

Больше – смотрите в сюжете.