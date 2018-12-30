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      Во Львове авто на еврономерах насмерть сбило молодую женщину, водитель скрылся

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      Во Львове авто на еврономерах насмерть сбило молодую женщину
      Во Львове авто на еврономерах насмерть сбило молодую женщину / Zaxid.net

      В воскресенье утром, 30 декабря, во Львове автомобиль BMW на еврономерах въехал в остановку общественного транспорта на площади Франко. В результате наезда погибла 25-летняя жительница Жидачевского района Львовщины.

      Об этом сообщает полиция Львовщины.

      По словам очевидцев аварии, в момент наезда авто девушка сидела на остановке. Водитель скрылся с места ДТП, бросив свой автомобиль в нескольких сотнях метров от остановки.

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      На месте аварии работают следователи, которые устанавливают обстоятельства наезда. На расположенных на этой улице магазинах есть камеры наблюдения, которые могли зафиксировать момент въезда авто в остановку.

      Полицейские призывают очевидцев аварии помочь с поисками водителя.

       

      Теги: Новости Украины Новости Львова Авто на еврономерах Жертвы Аварии и ДТП Расследования Полиция
      Источник: 24 канал
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