Во Львове авто на еврономерах насмерть сбило молодую женщину, водитель скрылся

В воскресенье утром, 30 декабря, во Львове автомобиль BMW на еврономерах въехал в остановку общественного транспорта на площади Франко. В результате наезда погибла 25-летняя жительница Жидачевского района Львовщины.

Об этом сообщает полиция Львовщины.

По словам очевидцев аварии, в момент наезда авто девушка сидела на остановке. Водитель скрылся с места ДТП, бросив свой автомобиль в нескольких сотнях метров от остановки.

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На месте аварии работают следователи, которые устанавливают обстоятельства наезда. На расположенных на этой улице магазинах есть камеры наблюдения, которые могли зафиксировать момент въезда авто в остановку.

Полицейские призывают очевидцев аварии помочь с поисками водителя.