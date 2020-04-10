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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во Львове будут тестировать всех священников на коронавирус

      - Читати новину українською
      Тестирование на коронавирус / interfax.com.ua

      Во Львове экспресс-тестирование на коронавирус хотят провести работникам тех сфер, которые контактируют с большим количеством людей. Поэтому кроме медиков, водителей общественного транспорта и работников супермаркетов, тестирование на коронавирус проведут и священникам.

      Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в эфире одного из украинских телеканалов.

      Важно Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома

      По словам Садового, экспресс-тестирование священников планируют начать уже с 11 апреля. Он добавил, что во Львове с каждым днем увеличивают количество людей, которых тестируют.

      Кого во Львове тестируют на коронавирус

      • водителей автобусов, троллейбусов и трамваев;
      • тех, кто работает в месте, которое предлагает очень дешевое временное жилье;
      • социальных работников, которые ходят к людям, которые дома;
      • медицинских работников;
      • тех людей, которые обслуживают жизнь города – дворники, водители и тому подобное.

      Если находим положительный результат экспресс-тестирования, то автоматически идет ПЦР-тестирование, которое дает более точный результат. Мы даже священникам начнем проводить экспресс-тесты,
      – подчеркнул Садовый.

      Сейчас во Львове, со слов мэра, есть примерно 25 тысяч экспресс-тестов. Пополнять их количество помогают бизнес структуры и благотворители. ПЦР-тесты для Львова закупают за счет государства, городского бюджета и также благотворителей.

      Мэр Львова также сообщил о совместной позиции церковных иерархов Львова относительно проведения пасхальных богослужений онлайн и освящение куличей верующими дома, а исповеди и причастия – уже после завершения карантина.

      Коронавирус во Львове: что известно

      • По состоянию на 10 апреля на Львовщине подтвердили 82 случая заболевания COVID-19. Первый случай заражения коронавирусом во Львове подтвердили 20 марта.
      • С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 3 человека, еще 3 пациента выздоровели.
      • Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
      • Также в городе усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.

      Які бувають тести на коронавірус
      Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Новости Украины Религия Тесты Андрей Садовой Новости Львова
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