Во Львове будут тестировать всех священников на коронавирус
Во Львове экспресс-тестирование на коронавирус хотят провести работникам тех сфер, которые контактируют с большим количеством людей. Поэтому кроме медиков, водителей общественного транспорта и работников супермаркетов, тестирование на коронавирус проведут и священникам.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в эфире одного из украинских телеканалов.
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По словам Садового, экспресс-тестирование священников планируют начать уже с 11 апреля. Он добавил, что во Львове с каждым днем увеличивают количество людей, которых тестируют.
Кого во Львове тестируют на коронавирус
- водителей автобусов, троллейбусов и трамваев;
- тех, кто работает в месте, которое предлагает очень дешевое временное жилье;
- социальных работников, которые ходят к людям, которые дома;
- медицинских работников;
- тех людей, которые обслуживают жизнь города – дворники, водители и тому подобное.
Если находим положительный результат экспресс-тестирования, то автоматически идет ПЦР-тестирование, которое дает более точный результат. Мы даже священникам начнем проводить экспресс-тесты,
– подчеркнул Садовый.
Сейчас во Львове, со слов мэра, есть примерно 25 тысяч экспресс-тестов. Пополнять их количество помогают бизнес структуры и благотворители. ПЦР-тесты для Львова закупают за счет государства, городского бюджета и также благотворителей.
Мэр Львова также сообщил о совместной позиции церковных иерархов Львова относительно проведения пасхальных богослужений онлайн и освящение куличей верующими дома, а исповеди и причастия – уже после завершения карантина.
Коронавирус во Львове: что известно
- По состоянию на 10 апреля на Львовщине подтвердили 82 случая заболевания COVID-19. Первый случай заражения коронавирусом во Львове подтвердили 20 марта.
- С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 3 человека, еще 3 пациента выздоровели.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
- Также в городе усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.
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