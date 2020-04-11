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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во Львове часть медиков уже получили по 10 тысяч гривен доплаты

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      Садовый рассказал о ситуации с коронавирусом во Львове / 24 канал

      Накануне мэр Львова Андрей Садовый подписал распоряжение, предусматривающее, что все врачи и медсестры, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19, получат дополнительно по 10 тысяч гривен. Первыми выплату получили работники Львовского лабораторного областного центра, которые делают ПЦР-тестирования.

      Андрей Садовый во время видеообращения заявил, что следующими выплату получат 237 работника Львовской инфекционной больницы.

      Обратите внимание Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома

      По словам мэра, Львов находится только в начале пандемии коронавируса, и вскоре в городе начнут задействовать новые медицинские учреждения, потому что больных становится больше.

      На передовой наши медики, санитары, медсестры,
      – отметил Садовый.

      Мэр города призвал людей соблюдать карантин и оставаться дома.

      Андрей Садовый обратился к львовянам: смотрите видео

      Что известно про коронавирус на Львовщине:

      • По состоянию на 11 апреля на Львовщине подтвердили 96 случаев заболевания коронавирусом.
      • С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 3 человека, еще 3 пациента выздоровели.
      • Власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
      • Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
      • Во Львове усилили карантинные мероприятия: все торговые заведения, не имеющих стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.

      карантин заборони штрав
      Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Львова Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Карантин в Украине 2020 Андрей Садовой
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