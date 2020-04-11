Во Львове часть медиков уже получили по 10 тысяч гривен доплаты

Садовый рассказал о ситуации с коронавирусом во Львове / 24 канал

Накануне мэр Львова Андрей Садовый подписал распоряжение, предусматривающее, что все врачи и медсестры, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19, получат дополнительно по 10 тысяч гривен. Первыми выплату получили работники Львовского лабораторного областного центра, которые делают ПЦР-тестирования.