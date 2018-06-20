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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове депутат пообещал "жестоко бить" людей, которые стерли его имя со скамейки

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Лавка, которую установил Карбовник
Лавка, которую установил Карбовник / Игорь Фещенко

Во Львове неизвестные стерли со скамейки в одном из микрорайонов имя и фамилию депутата от партии "Свобода" Андрея Карбовника.

В ответ на такие действия депутат ЛГС выложил в Facebook сообщение с угрозами.

Карбовник пообещал "жестоко бить" недоброжелателей и пожелал им "сдохнуть". Также он назвал неизвестных "ушлепками", "выб**дками", "урбанистами" и "хипстерскими с**кунами".

Депутат отметил, что установил скамейки за собственные средства по просьбе избирателей.

В комментарии ZAXID.NET Карбовник рассказал, что подозревает определенных лиц в попытке стереть его имя со скамейки, однако имена называть отказался.

Он отметил, что это не первая попытка повредить объекты, которые он за свой счет установил на районе.

Понимаете, это уже просто достало. Я сделал это на опережение, чтобы они не думали дальше это ломать. Сообщение видимо только среди друзей, а публично или персонально я никому не угрожал. Однако если сознательные граждане будут проходить мимо, когда кто-то будет уничтожать скамейки, то им никто не может запретить навалять хулиганам. Ниже спины накопать, понимаете?
– добавил Карбовник.

Теги: Новости Львова Новости Украины ВО "Свобода"
Источник: 24 Канал
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