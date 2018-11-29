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      Во Львове депутаты требуют закрыть российское консульство

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      Генеральное консульство РФ во Львове
      Генеральное консульство РФ во Львове / dyvys.info

      Депутаты Львовского горсовета требуют от МИД закрыть российское консульство во Львове, поскольку это, как говорится в заявлении политиков, "оплот русского мира".

      С соответствующим требованием они обратились к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, говорится на сайте "Радио Свободы".

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      На днях депутаты зарегистрировали электронную петицию о закрытии Генерального консульства России во Львове.

      Закрытие оплота "русского мира" во Львове, а именно так нужно назвать российское консульство в городе, продемонстрирует агрессору наше отношение к преступлениям, которые продолжаются на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат провокации, которые совершают агенты разведки ФСБ РФ против людей и памятников украинской государственности,
      – говорится в обращении львовских депутатов.

      Отметим, что похожие обращения в МИД Украины от различных политических и общественных сред поступали с 2013 года. Тогда во Львове уже требовали закрытия Генерального консульства.

      Напомним, 26 ноября во Львове активисты нескольких организаций и другие неравнодушные граждане собрались возле генерального консульства Российской Федерации и протестовали против открытой агрессии Кремля.

      Теги: Новости России Новости Украины МИД Украины Новости Львова
      Источник: 24 канал
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