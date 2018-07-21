Во Львове детей знакомят с классической музыкой во время фестиваля LvivMozArt

Классическая музыка для самых маленьких: во Львове в рамках фестиваля LvivMozArt взялись знакомить детей с классикой через танцы, песни и игру на музыкальных инструментах. А в завершение малышам устроят настоящий бал.

Оксане всего три года. Девочку привели на фестиваль родители, говорят – ребенок любит музыку. Как только она заиграет, начинает подтанцовывать и что-то напевать. А сегодня решила сыграть несколько аккордов на инструменте.

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В рамках фестиваля LvivMozArt решили отдельную программу придумать для детей – MozartKids. В течение трех дней детей разного возраста развлекают интерактивными концертами, сказками, музыкальными чтениями и мастер-классами. Все это под музыку выдающегося композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Родители от такой идеи в восторге.

Очень рада, что сделали отдельную категорию для детей. Куда можно прийти с ребенком,

– сообщила посетительница фестиваля Анна Гуменюк.

Фестиваль LvivMozArt основали в честь сына выдающегося композитора Моцарта и Франца Ксавера Моцарта. Для Львова он – незаурядная личность, ведь некоторое время жил и творил именно здесь. В этом году Францу-Ксаверу Моцарту посвятят детский шумовой оркестр и квест. А в день закрытия фестиваля в 22 июля для малышей устроят настоящий Венский бал. Требования как для взрослых: вечерние наряды – платья и фраки обязательны.