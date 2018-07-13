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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове детским библиотекам передадут книги, написанные шрифтом Брайля

21 Читати новину українською

Уже осенью все детские библиотеки Львова получат издания, напечатанные шрифтом Брайля. Сейчас библиотекам планируют передать по десять экземпляров произведений современных украинских писателей.

С помощью одного клика и специальной программы буквы в книжках на компьютерах превращаются в брайлевские.

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А произведения, которые могут читать незрячие дети, в Ресурсном центре образовательных технологий печатают на специальном принтере.

Даже для того, чтобы создать маленькую книжечку, надо поработать больше недели-двух, в зависимости от объема книги,
– рассказала специалист Ресурсного центра образовательных технологий Екатерина Ивашутина.

Из более сотни напечатанных экземпляров – и сказки Надежды Гербиш, Оксаны Думанской, Марьяны Савки, а также "Детский Кобзарь" Шевченко.

Тем временем книжку о сказочном Поросенке, который в своих снах становится атаманом пиратов, озвучивает 9-летняя Диана. Компанию девочке составил солист "Пиккардийской Терции" Славко Нудык. А певица Оксана Муха озвучивает сказку Саши Дерманского "Горстка тепла для мамы". Она заверила, что она очень хотела бы, чтобы эти сказки понравились малышам, ведь "эти дети особенные и очень тонко все чувствуют".

Печать книг шрифтом Брайля и озвучки воплощают в рамках проекта "Читаем на равных: библиотека для всех". Его бюджет – почти 90 тысяч гривен. Большую часть уже предоставил львовский горсовет.

Город Львов стал первым городом Украины с такой библиотекой, потому что ни один город еще не имеет библиотек, наполненных книгами шрифтом Брайля,
– сказала автор проекта Оксана Тимко.

Ресурсный центр передаст осенью по десять книг во все детские библиотеки Львова. Следующим же к печати и озвучивания готовят детский комикс нашей журналистки Марии Крыжановской – "Тайны львовского часовщика".

Автор: Юлия Девда
Теги: Новости Украины Книги Новости Львова
Источник: 24 канал
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