Во Львове детским библиотекам передадут книги, написанные шрифтом Брайля

Уже осенью все детские библиотеки Львова получат издания, напечатанные шрифтом Брайля. Сейчас библиотекам планируют передать по десять экземпляров произведений современных украинских писателей.

С помощью одного клика и специальной программы буквы в книжках на компьютерах превращаются в брайлевские.

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А произведения, которые могут читать незрячие дети, в Ресурсном центре образовательных технологий печатают на специальном принтере.

Даже для того, чтобы создать маленькую книжечку, надо поработать больше недели-двух, в зависимости от объема книги,

– рассказала специалист Ресурсного центра образовательных технологий Екатерина Ивашутина.

Из более сотни напечатанных экземпляров – и сказки Надежды Гербиш, Оксаны Думанской, Марьяны Савки, а также "Детский Кобзарь" Шевченко.

Тем временем книжку о сказочном Поросенке, который в своих снах становится атаманом пиратов, озвучивает 9-летняя Диана. Компанию девочке составил солист "Пиккардийской Терции" Славко Нудык. А певица Оксана Муха озвучивает сказку Саши Дерманского "Горстка тепла для мамы". Она заверила, что она очень хотела бы, чтобы эти сказки понравились малышам, ведь "эти дети особенные и очень тонко все чувствуют".

Печать книг шрифтом Брайля и озвучки воплощают в рамках проекта "Читаем на равных: библиотека для всех". Его бюджет – почти 90 тысяч гривен. Большую часть уже предоставил львовский горсовет.

Город Львов стал первым городом Украины с такой библиотекой, потому что ни один город еще не имеет библиотек, наполненных книгами шрифтом Брайля,

– сказала автор проекта Оксана Тимко.

Ресурсный центр передаст осенью по десять книг во все детские библиотеки Львова. Следующим же к печати и озвучивания готовят детский комикс нашей журналистки Марии Крыжановской – "Тайны львовского часовщика".