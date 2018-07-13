Во Львове детским библиотекам передадут книги, написанные шрифтом Брайля
Уже осенью все детские библиотеки Львова получат издания, напечатанные шрифтом Брайля. Сейчас библиотекам планируют передать по десять экземпляров произведений современных украинских писателей.
С помощью одного клика и специальной программы буквы в книжках на компьютерах превращаются в брайлевские.
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А произведения, которые могут читать незрячие дети, в Ресурсном центре образовательных технологий печатают на специальном принтере.
Даже для того, чтобы создать маленькую книжечку, надо поработать больше недели-двух, в зависимости от объема книги,
– рассказала специалист Ресурсного центра образовательных технологий Екатерина Ивашутина.
Из более сотни напечатанных экземпляров – и сказки Надежды Гербиш, Оксаны Думанской, Марьяны Савки, а также "Детский Кобзарь" Шевченко.
Тем временем книжку о сказочном Поросенке, который в своих снах становится атаманом пиратов, озвучивает 9-летняя Диана. Компанию девочке составил солист "Пиккардийской Терции" Славко Нудык. А певица Оксана Муха озвучивает сказку Саши Дерманского "Горстка тепла для мамы". Она заверила, что она очень хотела бы, чтобы эти сказки понравились малышам, ведь "эти дети особенные и очень тонко все чувствуют".
Печать книг шрифтом Брайля и озвучки воплощают в рамках проекта "Читаем на равных: библиотека для всех". Его бюджет – почти 90 тысяч гривен. Большую часть уже предоставил львовский горсовет.
Город Львов стал первым городом Украины с такой библиотекой, потому что ни один город еще не имеет библиотек, наполненных книгами шрифтом Брайля,
– сказала автор проекта Оксана Тимко.
Ресурсный центр передаст осенью по десять книг во все детские библиотеки Львова. Следующим же к печати и озвучивания готовят детский комикс нашей журналистки Марии Крыжановской – "Тайны львовского часовщика".