Во Львове девять человек отравились после того, как они пообедали в кафе

В пятницу, 13 июля, во Львове девять человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Об этом сообщает "Горячая линия Львов" в Facebook.

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"Семь человек госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу, а еще двое – в Пустомытовскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло это после того, как они пообедали в кафе "Томаш кебаб", что на улице Кулиша. На данный момент о состоянии больных не сообщается, профильные службы выясняют обстоятельства инцидента.