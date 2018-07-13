Во Львове девять человек отравились после того, как они пообедали в кафе
В пятницу, 13 июля, во Львове девять человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.
Об этом сообщает "Горячая линия Львов" в Facebook.
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"Семь человек госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу, а еще двое – в Пустомытовскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что произошло это после того, как они пообедали в кафе "Томаш кебаб", что на улице Кулиша. На данный момент о состоянии больных не сообщается, профильные службы выясняют обстоятельства инцидента.
Источник: 24 Канал
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