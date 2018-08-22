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Во Львове дизайнер одела в вышиванки учителей украинских школ: яркое видео

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Во Львове презентовали древнейшие узоры украинских вышивок: узоры, которые носили еще 100 и больше лет назад. Их собирает и воспроизводит дизайнер Людмила Седова. На этот раз она предложила одеть вышиванки не просто моделям, а преподавателям украинских школ, которые работают в разных странах мира.

Они съехались из 36 стран мира, в частности, из Японии, Туниса и Канады, чтобы поделиться педагогическим опытом. А заодно стали и моделями.

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Учителя украинских школ примерили на себя шестьдесят костюмов с восстановленными древними орнаментами. Их дизайнер Людмила Седова собирает уже десять лет. И это лишь малая толика из ее коллекции. Так как узоров, говорит, в целом уже имеет 260 тысяч. А к поискам подтолкнула бабушка.

Мы познакомились с одной старенькой бабушкой, которая рассказала историю своей рубашки. Это была счастливая рубашка, потому что в ней 8 поколений женщин вступали в брак. Это такая старая борщевская рубашка. Ее уникальность в том, что в ней сбит орнамент, то есть в ней нет четко выраженных геометрических форм,
– рассказала дизайнер.

На показе зрители увидели сокальские, борщевские, буковинские и закарпатские узоры. Мария уже двадцать лет живет в Германии, где обучает всех желающих украинскому языку и истории, говорит, что вышиванку одевает часто.

"Мы празднуем День вышиванки, любое мероприятие, связанное с Украиной, – тоже в вышиванке: ко Дню независимости, а также акция в поддержку Сенцова. Я, например, выбрала вышиванку, которая напоминает мне тот яворивский строй, который носила моя бабушка", – сказала учительница субботней школы в Германии Мария Бей.

Показ вишиванок дизайнерки Людмили Сєдової
Показ вышиванок дизайнера Людмилы Седовой

Нина переехала в Норвежское Осло с украинской Полтавщины десять лет назад и основала там пластовую организацию. Поняв, что дети украинцев иногда не понимают там родной язык, открыла еще и школу. И к детям приходит – в вышиванке.

Она – мой постоянный наряд, потому что на уроки мы приходим только в субботу. И приходим такие, как на праздник. Дети должны видеть учительницу-украинку, поэтому всегда ношу красный платок и бусы,
– ответила учительница субботней украинской школы в Норвегии Нина Хаген.

Показ уникальных вышиванок устроили во "Львовской Политехнике" в рамках первого всемирного "Форума украиноведческих субботних и воскресных школ". Таким образом организаторы надеются, что смогут мотивировать диаспору открывать новые украинские школы и популяризировать родную культуру.

Теги: Новости Украины Новости культуры Мода Новости Львова
Источник: 24 канал
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