Во Львове хулиган ударил полицейского ножом в грудь

В пятницу, 17 августа, во Львове подросток, который разрисовывал дом, ранил полицейского ножом в грудную клетку.

Двое ребят расписывали фасад здания граффити в центре города. К ним подошли полицейские и сделали замечание.

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В ответ ребята бросились бежать. Когда правоохранители пытались их схватить, один из беглецов ударил ножом капитана полиции в грудную клетку. Милиционер сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему уже сделали операцию, а коллеги сдают необходимую для переливания кровь.

Жизни нашего оперативника ничего не угрожает, состояние его стабильное. Надеемся на его скорое выздоровление. Злоумышленники задержаны. Установлено, что это 20-летние львовяне. Сегодня им будет избрана мера пресечения,

– рассказал полковник полиции Тарас Сабанюк.

По словам журналистки телеканала НТН Виктории Балицкой, ребята с помощью трафарета и аэрозольных баллончиков писали на стенах домов "Кто заказал Катю Гандзюк?"

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.