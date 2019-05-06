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      Во Львове и Харькове "заминировали" 15 отелей

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      Во Львове и Харькове "заминировали" 15 отелей
      Во Львове и Харькове "заминировали" 15 отелей / Фото из открытых источников

      Во Львове неизвестные сообщили в полицию о заминировании 8 отелей, а в Харькове вероятно заложена взрывчатка на территории 7 отелей.

      Сейчас в городах происходит эвакуация людей.

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      Во Львове вероятно заминировали здания на улицах Звенигородской, Городоцкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы.

      Сообщения о заминировании полиция Львовщины получила на электронную почту. На месте событий работают правоохранители.

      В Харькове неизвестные сообщили о закладке взрывчатки на улицах Шевченко, Нестерова, Копыловской, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском. Полицейские уже начали эвакуировать людей.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция Новости Харькова Фейковые заминирования
      Источник: 24 канал
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