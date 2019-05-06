Во Львове и Харькове "заминировали" 15 отелей
Во Львове неизвестные сообщили в полицию о заминировании 8 отелей, а в Харькове вероятно заложена взрывчатка на территории 7 отелей.
Сейчас в городах происходит эвакуация людей.
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Во Львове вероятно заминировали здания на улицах Звенигородской, Городоцкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы.
Сообщения о заминировании полиция Львовщины получила на электронную почту. На месте событий работают правоохранители.
В Харькове неизвестные сообщили о закладке взрывчатки на улицах Шевченко, Нестерова, Копыловской, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском. Полицейские уже начали эвакуировать людей.
Источник: 24 канал
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