Во Львове иномарка въехала в "скорую": пострадал врач
На перекрестке проспекта Черновола и улицы Линкольна во Львове утром 9 марта случилась авария – водитель BMW на скорости влетел в карету скорой помощи.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
В результате ДТП 33-летний врач "скорой" получил телесные повреждения, его госпитализировали.
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Источник: 24 Канал
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