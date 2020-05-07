Во Львове инженер украл радиоактивное оборудование и хотел продать

СБУ раскрыла схему, по которой инженер львовского стратегического предприятия воровал с него оборудование. Опасность заключалась в том, что радиоактивное излучение предметов в шесть раз превышало норму.

Оборудование, которое мужчина воровал, содержало радиоактивные вещества плутония и одного из изотопов никеля. Как сообщают в пресс-служба СБУ, что схему организовал инженер телекоммуникационных систем и сетей.

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Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопную технику.



Предметы в шесть раз превышали норму радиоизлучения

Злоумышленника и его сообщника задержали вблизи предприятия в лесополосе при попытке продать оборудование.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.

Продажа оборудования могла нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей.



Опасное оборудование могло нанести вред людям



Следователи завели дело по двум статьям: по части 3 статьи 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и части 2 статьи 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Информации о том, кому похититель пытался сбыть опасное оборудование, в СБУ не предоставляют.

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