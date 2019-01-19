Во Львове из городского бюджета закупили квартиры сиротам

Во Львове продолжают традицию – в праздничный период подарили квартиры девяти детям, лишенным родительской опеки.

В этом году квартиры получили девять девушек.

Читайте также: "Они не знают, что Садовый сделает завтра": мэр Львова о провокации со стороны Банковой

Квартиры им помогли приобрести за счет городского бюджета. 70% стоимости квартиры оплатили из городского бюджета, а остальные должны были доложить опекуны.



Андрей Садовый вручает ордер на квартиру

Всего в очереди на квартиры более 200 детей-сирот. Такая программа софинансирования работает во Львове с 2016 года. И она помогает не только детям-сиротам.

Семьи, которые потеряли кормильцев, все получили квартиры. Дети-сироты, которые прошли войну, также автоматически получают квартиры,

– сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

В этом году из бюджета города уже выделили 4 миллиона гривен, чтобы программа софинансирования работала и в дальнейшем.