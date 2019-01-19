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      Во Львове из городского бюджета закупили квартиры сиротам

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      Во Львове продолжают традицию – в праздничный период подарили квартиры девяти детям, лишенным родительской опеки.

      В этом году квартиры получили девять девушек.

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      Квартиры им помогли приобрести за счет городского бюджета. 70% стоимости квартиры оплатили из городского бюджета, а остальные должны были доложить опекуны.

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      Всего в очереди на квартиры более 200 детей-сирот. Такая программа софинансирования работает во Львове с 2016 года. И она помогает не только детям-сиротам.

      Семьи, которые потеряли кормильцев, все получили квартиры. Дети-сироты, которые прошли войну, также автоматически получают квартиры,
      – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

      В этом году из бюджета города уже выделили 4 миллиона гривен, чтобы программа софинансирования работала и в дальнейшем.

      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Дети и несовершеннолетние Новости недвижимости Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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