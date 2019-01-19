Во Львове из городского бюджета закупили квартиры сиротам
Во Львове продолжают традицию – в праздничный период подарили квартиры девяти детям, лишенным родительской опеки.
В этом году квартиры получили девять девушек.
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Квартиры им помогли приобрести за счет городского бюджета. 70% стоимости квартиры оплатили из городского бюджета, а остальные должны были доложить опекуны.
Андрей Садовый вручает ордер на квартиру
Всего в очереди на квартиры более 200 детей-сирот. Такая программа софинансирования работает во Львове с 2016 года. И она помогает не только детям-сиротам.
Семьи, которые потеряли кормильцев, все получили квартиры. Дети-сироты, которые прошли войну, также автоматически получают квартиры,
– сказал городской голова Львова Андрей Садовый.
В этом году из бюджета города уже выделили 4 миллиона гривен, чтобы программа софинансирования работала и в дальнейшем.