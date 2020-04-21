Во Львове из-за коронавируса перенесли празднование Дня города
Власть Львова приняла решение перенести празднование в мае Дня города из-за эпидемии коронавируса. Новую дату сообщат уже после завершения карантина.
О том, что во Львове в начале мая не будут праздновать День города, сообщил в фейсбуке городской голова Андрей Садовый.
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День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести,
– написал мэр Львова.
Он добавил, что вместе с празднованием переносят также и награждение почетными наградами Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья".
Садовый отметил, что новую дату празднования власть сообщит уже после завершения карантина. Сейчас же во Львове планируют жизнь города после карантинных ограничений.
Обратите внимание! В 2019 году Львов посетили около 2,5 миллиона туристов. В основном – жители других городов Украины, а также поляки, белорусы и турки.
Коронавирус в Львове: кратко
- По состоянию на 21 апреля во Львовской области зафиксировали 256 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 10 человек. Выздороветь удалось 19 людям.
- В целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на COVID-19 обратились 1 тысяча 159 человек.
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