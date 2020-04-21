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      Во Львове из-за коронавируса перенесли празднование Дня города

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      Во Львове перенесли празднование Дня города / inlviv.in.ua

      Власть Львова приняла решение перенести празднование в мае Дня города из-за эпидемии коронавируса. Новую дату сообщат уже после завершения карантина.

      О том, что во Львове в начале мая не будут праздновать День города, сообщил в фейсбуке городской голова Андрей Садовый.

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      День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести,
      – написал мэр Львова.

      Он добавил, что вместе с празднованием переносят также и награждение почетными наградами Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья".

      Садовый отметил, что новую дату празднования власть сообщит уже после завершения карантина. Сейчас же во Львове планируют жизнь города после карантинных ограничений.

      Обратите внимание! В 2019 году Львов посетили около 2,5 миллиона туристов. В основном – жители других городов Украины, а также поляки, белорусы и турки.

      Коронавирус в Львове: кратко

      • По состоянию на 21 апреля во Львовской области зафиксировали 256 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 10 человек. Выздороветь удалось 19 людям.
      • В целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на COVID-19 обратились 1 тысяча 159 человек.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Новости Украины Традиции Андрей Садовой Новости Львова
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