Во Львове из-за коронавируса перенесли празднование Дня города

Власть Львова приняла решение перенести празднование в мае Дня города из-за эпидемии коронавируса. Новую дату сообщат уже после завершения карантина.

О том, что во Львове в начале мая не будут праздновать День города, сообщил в фейсбуке городской голова Андрей Садовый.

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День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести,

– написал мэр Львова.

Он добавил, что вместе с празднованием переносят также и награждение почетными наградами Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья".

Садовый отметил, что новую дату празднования власть сообщит уже после завершения карантина. Сейчас же во Львове планируют жизнь города после карантинных ограничений.

Обратите внимание! В 2019 году Львов посетили около 2,5 миллиона туристов. В основном – жители других городов Украины, а также поляки, белорусы и турки.

Коронавирус в Львове: кратко