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      Во Львове избили бельгийского консула, – СМИ

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      Во Львове избили почетного консула Бельгии Ярослава Гарцулу
      Во Львове избили почетного консула Бельгии Ярослава Гарцулу / Wikipedia.org

      В понедельник вечером, 7 января, в центре Львова избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу.

      Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники.

      В полиции Львовщины изданию подтвердили, что 7 января к правоохранителям обратился 62-летний львовянин с жалобой о том, что неизвестный во время конфликта на проспекте Шевченко ударил его. По данному факту полиция открыла дело и решает вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы.

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      При этом в полиции не уточнили, именно ли Гарцула был участником этого конфликта.

      По информации "Вести", причиной конфликта стало то, как Гарцула припарковал свой автомобиль.

      Во время общения неизвестный нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив в голову,
      – рассказали изданию правоохранители.

      Согласно предварительному диагнозу врачей, у консула – сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи, пострадавшего отпустили домой.

      По данным "Вести", полицейские уже установили личность нападавшего. Им оказался Александр Белкин 1976 года рождения, проживающий рядом с местом происшествия. Свою вину он признал. Сейчас Белкина отпустили под подписку о невыезде.

      Гарцула на телефонные звонки пока не отвечает.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Львова Криминальные новости столкновения Бельгия
      Источник: 24 Канал
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