Во Львове изменили правила карантина: что теперь можно, а что – нет

Во Львове разрешили в период карантина работать некоторым магазинам и салонам. Правда, некоторым все же запретили работу. Кроме того, местные власти утвердили отдельный порядок захоронения умерших от коронавируса и тех, у кого было подозрение.

Соответствующие решение приняли городской штаб и городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Таким образом, во Львове:

Разрешили работу:

– магазинов по продаже запчастей для транспорта;

– химчисток;

– автосалонов.

Запретили работу:

– магазинов канцелярских товаров;

– фотосалонов;

– магазинов бытовой техники.

Отдельный порядок погребения умерших от коронавируса и тех, у кого было подозрение

Итак, по информации пресс-службы Львовского городского совета, теперь запрещено прощаться с инфицированными умершими там, где они проживали. Также в таких местах запретили похороны.

Если же медики подтвердят, что человек умер от коронавируса, его тело перевозят из медучреждения в областной морг, что на улице Пекарской. Там должны провести все необходимые процедуры.

Отдельно,

тело обрабатывают дезинфекционным хлорсодержащим раствором,

помещают в непроницаемый герметичный пакет-мешок,

кладут в плотно закрытый гроб.

Из морга до места захоронения плотно закрытый гроб спецавтомобилями должны доставить коммунальные ритуальные службы.

Если же умер человек, который болел коронавирусом или имел подозрение, то в таком случае его родственники должны сразу известить о факте смерти полицию, своего семейного врача или позвонить в «103». В дальнейшем в помещении проводят дезинфекцию, изоляцию родственников и дальнейшее информирование всех необходимых служб.

Доезд на похороны осуществляется собственным транспортом. На похоронах одновременно присутствующими могут быть не больше чем 10 человек, которые должны сохранять соответствующую дистанцию и иметь элементы защиты (перчатки, очки, защитные маски).

Если погребение осуществляется в склеп, то плотно закрытый деревянный гроб помещают в цинковый гроб. В противном случае глубина могилы должна быть не меньше чем 2 метра.

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Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая COVID-19 , из которых 23 человека, к сожалению, умерли . В то же время 19 пациентов выздоровели .

, из которых . В то же время . На Львовщине 14 больных коронавирусом, в том числе двое львовских медиков. Известно, что уже два человека от коронавируса выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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