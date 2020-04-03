Во Львове изменили правила карантина: что теперь можно, а что – нет
Во Львове разрешили в период карантина работать некоторым магазинам и салонам. Правда, некоторым все же запретили работу. Кроме того, местные власти утвердили отдельный порядок захоронения умерших от коронавируса и тех, у кого было подозрение.
Соответствующие решение приняли городской штаб и городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Важно Карантин в Украине усилили: что нового
Таким образом, во Львове:
- Разрешили работу:
– магазинов по продаже запчастей для транспорта;
– химчисток;
– автосалонов.
- Запретили работу:
– магазинов канцелярских товаров;
– фотосалонов;
– магазинов бытовой техники.
Отдельный порядок погребения умерших от коронавируса и тех, у кого было подозрение
Итак, по информации пресс-службы Львовского городского совета, теперь запрещено прощаться с инфицированными умершими там, где они проживали. Также в таких местах запретили похороны.
Если же медики подтвердят, что человек умер от коронавируса, его тело перевозят из медучреждения в областной морг, что на улице Пекарской. Там должны провести все необходимые процедуры.
Отдельно,
- тело обрабатывают дезинфекционным хлорсодержащим раствором,
- помещают в непроницаемый герметичный пакет-мешок,
- кладут в плотно закрытый гроб.
Из морга до места захоронения плотно закрытый гроб спецавтомобилями должны доставить коммунальные ритуальные службы.
Если же умер человек, который болел коронавирусом или имел подозрение, то в таком случае его родственники должны сразу известить о факте смерти полицию, своего семейного врача или позвонить в «103». В дальнейшем в помещении проводят дезинфекцию, изоляцию родственников и дальнейшее информирование всех необходимых служб.
Доезд на похороны осуществляется собственным транспортом. На похоронах одновременно присутствующими могут быть не больше чем 10 человек, которые должны сохранять соответствующую дистанцию и иметь элементы защиты (перчатки, очки, защитные маски).
Если погребение осуществляется в склеп, то плотно закрытый деревянный гроб помещают в цинковый гроб. В противном случае глубина могилы должна быть не меньше чем 2 метра.
Интересно Как работают рынки Львова в условиях карантина: видео
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая COVID-19, из которых 23 человека, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.
- На Львовщине 14 больных коронавирусом, в том числе двое львовских медиков. Известно, что уже два человека от коронавируса выздоровели.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
Читайте также
-
Коронавирус в Испании: страна опередила Италию по количеству зараженийсегодня , 14:17
-
Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогаетсегодня , 14:31
-
Карантин в Украине усилили: что новогосегодня , 13:15
-
Когда ожидать пик эпидемии COVID-19 в Киеве: предположение главы ОГАсегодня , 16:40
-
Магазины, аптеки и банки обязаны выдавать клиентам маски, – правительствосегодня , 17:36
-
Глупый пиар мэра, – глава Днепропетровского облсовета о 600 могилах для умерших от COVID-19сегодня , 14:06