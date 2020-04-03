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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во Львове изменили правила карантина: что теперь можно, а что – нет

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      Карантин во Львове: что запретили и что разрешили / POLUKR.net / Андрій Поликовский

      Во Львове разрешили в период карантина работать некоторым магазинам и салонам. Правда, некоторым все же запретили работу. Кроме того, местные власти утвердили отдельный порядок захоронения умерших от коронавируса и тех, у кого было подозрение.

      Соответствующие решение приняли городской штаб и городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

      Важно Карантин в Украине усилили: что нового

      Таким образом, во Львове:

      • Разрешили работу:

      – магазинов по продаже запчастей для транспорта;

      – химчисток;

      – автосалонов.

      • Запретили работу:

      – магазинов канцелярских товаров;

      – фотосалонов;

      – магазинов бытовой техники.

      Отдельный порядок погребения умерших от коронавируса и тех, у кого было подозрение

      Итак, по информации пресс-службы Львовского городского совета, теперь запрещено прощаться с инфицированными умершими там, где они проживали. Также в таких местах запретили похороны.

      Если же медики подтвердят, что человек умер от коронавируса, его тело перевозят из медучреждения в областной морг, что на улице Пекарской. Там должны провести все необходимые процедуры.

      Отдельно,

      • тело обрабатывают дезинфекционным хлорсодержащим раствором,
      • помещают в непроницаемый герметичный пакет-мешок,
      • кладут в плотно закрытый гроб.

      Из морга до места захоронения плотно закрытый гроб спецавтомобилями должны доставить коммунальные ритуальные службы.

      Если же умер человек, который болел коронавирусом или имел подозрение, то в таком случае его родственники должны сразу известить о факте смерти полицию, своего семейного врача или позвонить в «103». В дальнейшем в помещении проводят дезинфекцию, изоляцию родственников и дальнейшее информирование всех необходимых служб.

      Доезд на похороны осуществляется собственным транспортом. На похоронах одновременно присутствующими могут быть не больше чем 10 человек, которые должны сохранять соответствующую дистанцию и иметь элементы защиты (перчатки, очки, защитные маски).

      Если погребение осуществляется в склеп, то плотно закрытый деревянный гроб помещают в цинковый гроб. В противном случае глубина могилы должна быть не меньше чем 2 метра.

      Интересно Как работают рынки Львова в условиях карантина: видео

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая COVID-19, из которых 23 человека, к сожалению, умерли. В то же время 19 пациентов выздоровели.
      • На Львовщине 14 больных коронавирусом, в том числе двое львовских медиков. Известно, что уже два человека от коронавируса выздоровели.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Львова
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